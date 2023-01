Κοινωνία

Υποκλοπές: Δήλωση 16 Καθηγητών Συνταγματικού Δικαίου για την παρέμβαση Ντογιάκου

Τι δήλωσαν οι καθηγητές σχετικά με τον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου και την πρόσφατη γνωμοδότηση του για το θέμα των παρακολουθήσεων.

Σε δήλωση τους, 16 Καθηγητές Συτναγματικού Δικαίου αναφέρουν τα εξής:

"Οι υπογραφόμενοι ομότιμοι καθηγητές, εν ενεργεία καθηγητές και λοιποί διδάσκοντες Συνταγματικό Δίκαιο στις δύο παλαιότερες νομικές σχολές και τα άλλα πανεπιστήμια της χώρας, εκφράζουμε τη ζωηρή μας ανησυχία για την υπ’ αριθμ. 1/2023 γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σε ερώτημα τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Και τούτο διότι η γνωμοδότηση αυτή υποπίπτει σε μια σειρά σοβαρών ατοπημάτων:

1. Ο κ. εισαγγελέας συγχέει αβασάνιστα το δικαίωμα ενημέρωσης των θιγομένων με την ελεγκτική αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ. Το μεν πρώτο, μπορεί πράγματι να ρυθμιστεί από τον νομοθέτη, όπως έγινε πρόσφατα με τον ν. 5002/2022. Η ρύθμιση του τελευταίου και ειδικά η προβλεπόμενη τριετία, είναι προβληματική. Εν τούτοις, μέχρις ότου κριθεί αντισυνταγματική ή και αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ισχύει.

2. Τουναντίον, η ελεγκτική αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ, απονέμεται σε αυτήν απευθείας από το Σύνταγμα (άρθρο 19§2) και η έκτασή της δεν μπορεί να περιοριστεί ουδ’ επ’ ελάχιστο από τον νομοθέτη. Αρμόδια κατά το Σύνταγμα να διασφαλίζει το απόρρητο, η ΑΔΑΕ δεν έχει απλώς τη δυνατότητα αλλά την υποχρέωση να ελέγχει την ΕΥΠ, τους παρόχους και κάθε άλλον εμπλεκόμενο παράγοντα για το αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και τούτο ανά πάσα στιγμή, αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν καταγγελίας και χωρίς να μπορεί να της αντιταχθεί οποιοδήποτε απόρρητο, ακόμη και για λόγους εθνικής ασφαλείας. Είναι άλλο η ενημέρωση του θιγομένου, ύστερα από αίτησή του, και άλλο ο έλεγχος της ΑΔΑΕ, ο οποίος αποβλέπει στην τήρηση της αντικειμενικής νομιμότητας. Αυτό θέλησε ο συνταγματικός νομοθέτης και η περί του αντιθέτου άποψη του κ. εισαγγελέα, ότι δηλαδή ο εκάστοτε νομοθέτης μπορεί να καθορίζει κατά το δοκούν την έκταση της ελεγκτικής αρμοδιότητας της ΑΔΑΕ, δεν έχει το παραμικρό έρεισμα.

3. Σε κάθε περίπτωση, ενόψει της εκκρεμούς δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για το δικαίωμα ενημέρωσης των θιγομένων, η έκδοση της ανωτέρω γνωμοδότησης ήταν άτοπη, διότι, όπως έχει αποφανθεί παλαιότερα η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, γνωμοδοτήσεις δεν εκδίδονται για υποθέσεις «επί των οποίων επελήφθησαν ήδη ή πρόκειται να επιληφθούν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές». Και τούτο, «προς αποφυγή επηρεασμού της κρίσης τους». (ΓνωμΕισΑΠ 10/2018, 15/2021 και 3/2022). Για το ζήτημα άλλωστε του αθέμιτου επηρεασμού εκκρεμών δικών έχουν αποφανθεί από μακρού οι Ολομέλειες τόσο του Αρείου Πάγου όσο και του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάθε φορά που η κυβερνώσα πλειοψηφία θέλησε να παρακάμψει την ετυμηγορία της Δικαιοσύνης [ΑΠ(Ολ.)40/1988, ΣτΕ(Ολ.) 542/1999, 677/2010].

4. Μια φράση, τέλος, όσον αφορά την αναφορά του κ. εισαγγελέα για πιθανή άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον, μεταξύ άλλων, και μελών της ΑΔΑΕ, ακόμη και για κατασκοπεία (άρθρο 148 ΠΚ). Επισημαίνουμε ότι η δύσκολα αποκρυπτόμενη αυτή απειλή δεν είναι σε καμιά περίπτωση ο προσήκων τρόπος για την υπέρβαση των διαφωνιών δύο άμεσων οργάνων του κράτους.

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος (Πανεπιστήμιο Αθηνών),

Ευάγγελος Βενιζέλος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης),

Γιώργος Δελλής (Πανεπιστήμιο Αθηνών),

Γιάννης Δρόσος (Πανεπιστήμιο Αθηνών),

Ακρίτας Καϊδατζής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης),

Ιφιγένεια Καμτσίδου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης),

Αλέξανδρος Κεσσόπουλος (Πανεπιστήμιο Κρήτης),

Ξενοφών Κοντιάδης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου),

Χαράλαμπος Κουρουνδής (Ανοικτό Πανεπιστήμιο),

Παναγιώτης Μαντζούφας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης),

Λίνα Παπαδοπούλου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης),

Νίκος Παπασπύρου (Πανεπιστήμιο Αθηνών),

Φίλιππος Σπυρόπουλος (Πανεπιστήμιο Αθηνών),

Γιώργος Σωτηρέλης (Πανεπιστήμιο Αθηνών),

Γιάννης Τασόπουλος (Πανεπιστήμιο Αθηνών),

Βασιλική Χρήστου (Πανεπιστήμιο Αθηνών)".

Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ





ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ έστειλαν τα δικά τους μηνύματα επί του πολυσυζητημένου και επίκαιρου θέματος.

Με ένα δελτίο Τύπου, το ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε "πυρά" λέγοντας: "Εδώ και δύο ημέρες το σύνολο των νομικών επιστημόνων και συνταγματολόγων της χώρας έχουν αποδομήσει λέξη προς λέξη την πρωτοφανή γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ντογιάκου και το επιχειρούμενο μπλόκο στο έργο διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών από την κατά το Σύνταγμα μοναδική αρμόδια ΑΔΑΕ. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό: Θα αποδεχθεί δημόσια ο κ. Μητσοτάκης ότι η ΑΔΑΕ έχει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα να ερευνήσει ποιοι είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ με πρόσχημα την «εθνική ασφάλεια» ή θα μείνει ως ένοχος, μόνος του με τον κ. Ντογιάκο να κρύβεται πίσω από μία βολική μεν, κατάφωρα αντισυνταγματική δε, γνωμοδότηση για να κρύψει τις ευθύνες του;". Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ τόνισε: " Η παρέμβαση των δεκαέξι συνταγματολόγων αποτελεί ένα ηχηρό καμπανάκι για την υποβάθμιση του κράτους δικαίου στη χώρα. Πρόκειται για μια έκκληση που παραθέτει αυστηρά και αδιάσειστα επιστημονικά επιχειρήματα, υπερβαίνει την κομματική συζήτηση και αποτελεί σαφέστατη μομφή προς όσους επιχειρούν να αποψιλώσουν τις ανεξάρτητες αρχές από τις συνταγματικές τους αρμοδιότητες υπηρετώντας ένα σχέδιο κατάληψης όλων των «αρμών της εξουσίας». Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχοντας συνείδηση των ευθυνών, που απορρέουν από το γεγονός ότι αποτελεί συνεχιστή και θεματοφύλακα των δημοκρατικών παραδόσεων του λαού και του τόπου, δεν πρόκειται να ανεχθεί την παραμικρή υποβάθμιση των δημοκρατικών θεσμών και των κατακτήσεων του κράτους δικαίου. Ας μείνει επιτέλους κάτι όρθιο από την επέλαση του επιτελικού κράτους και της συμμαχίας των προθύμων, που με τις ευλογίες του Πρωθυπουργού λειτουργούν πλέον προδήλως αντισυνταγματικά".



