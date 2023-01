Κόσμος

Ουκρανία: “Η Ρωσία οδηγεί τους δικούς της στη σφαγή, αλλά εμείς αντέχουμε”

Τι δήλωσε η υφυπουργός άμυνας της Ουκρανίας για τις ρωσικές επιθέσεις που συνεχίζουν.

Η Ρωσία αυξάνει τις δυνάμεις της στην Ουκρανία, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις αντιστέκονται στις σφοδρές συγκρούσεις για την πόλη Σολεντάρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε σήμερα η υφυπουργός Άμυνας Χάνα Μαλιάρ.

Η ίδια δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο αριθμός των ρωσικών στρατιωτικών μονάδων στην Ουκρανία αυξήθηκε σε 280 από 250 μία εβδομάδα νωρίτερα καθώς η Μόσχα προσπάθησε να πάρει την «στρατηγική πρωτοβουλία».

«Οι συγκρούσεις είναι σφοδρές στην κατεύθυνση της Σολεντάρ», δήλωσε η Μαλιάρ. «(Οι Ρώσοι) περνούν πάνω από δικά τους πτώματα».

«Η Ρωσία οδηγεί τους δικούς της στη σφαγή κατά χιλιάδες, αλλά εμείς αντέχουμε», δήλωσε η υφυπουργός.

Άλλος υψηλόβαθμος στρατιωτικός, ο ταξίαρχος Ολέξι Γκρομόφ, δήλωσε στην ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι η στρατιωτική κατάσταση στην Ουκρανία παραμένει «δύσκολη», με τις σφοδρότερες συγκρούσεις να γίνονται στο ανατολικό μέτωπο.

Ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να διασπάσουν τις ουκρανικές γραμμές και να περικυκλώσουν τα ουκρανικά στρατεύματα, δήλωσε ο ίδιος. Σύμφωνα με τον Γκρομόφ, ο κίνδυνος να εξαπολυθεί επίθεση από τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Ρωσίας στα βόρεια της Ουκρανίας, θα συνεχίσει να υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

