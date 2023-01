Κόσμος

Μελόνι: Παίρνουμε μέρος σε Μαραθώνιο, όχι σε 100άρι

«Από τη διαχείριση της κρίσης πρέπει να καταφέρουμε να περάσουμε σε μια φάση μεγαλόπνοων σχεδίων», ανέφερε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.



Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, αναφέρθηκε σήμερα στις προτεραιότητες της κυβέρνησής της, επ' ευκαιρία της παρουσίασης των υποψηφίων του κόμματός της για τις περιφερειακές εκλογές της Λομβαρδίας, με πρωτεύουσα το Μιλάνο. Η τοπική αυτή εκλογική αναμέτρηση, όπως και εκείνη του Λατίου (την περιφέρεια με πρωτεύουσα τη Ρώμη), θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Φεβρουαρίου.

«Παίρνουμε μέρος σε μαραθώνιο, όχι σε κούρσα εκατό μέτρων, δεν με φοβίζουν μη δημοφιλείς επιλογές. Με ενδιαφέρουν τα στοιχεία για την οικονομία, την παραγωγικότητα και τη γεννητικότητα, έτσι όπως θα διαμορφωθούν μέσα στην επόμενη πενταετία», δήλωσε η Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η υιοθέτηση του προεδρικού συστήματος διακυβέρνησης παραμένει προτεραιότητα, για την κυβερνητική συμμαχία της οποίας ηγείται. «Θα ξεκινήσουμε διάλογο με όλους, αλλά πρόκειται για στόχο τον οποίο θέλουμε να πετύχουμε», πρόσθεσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

Με αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων εβδομάδων, η Μελόνι υπογράμμισε ότι «το σρπεντ δεν ξεπερνά τις 182 μονάδες και στο χρηματιστήριο του Μιλάνου τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλά».

«Μας περιμένει μια περίπλοκη περίοδος, αλλά το όλο αυτό σκηνικό δεν πρέπει να μας στερήσει τη δυνατότητα να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία: από τη διαχείριση της κρίσης πρέπει να καταφέρουμε να περάσουμε σε μια φάση μεγαλόπνοων σχεδίων, με το θάρρος που απαιτεί ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός», είπε η πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας και πρωθυπουργός της χώρας.

Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, υπογράμμισε ότι «προτεραιότητα της κυβέρνησής της είναι η οικονομική ανάπτυξη» και πως «πρόκειται να κινηθεί με ταχείς ρυθμούς».

