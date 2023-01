Πολιτική

Πρόταση μομφής: Καταψηφίστηκε από τη Βουλή

Με πόσους βουλευτές, απορρίφθηκε από τη βουλή η πρόταση δυσπιστίας που ειχε υποβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Απορρίφθηκε με 156 «όχι» και 143 «ναι» η πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλλε εναντίον της κυβέρνησης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Συνολικά ψήφισαν 299 βουλευτές, κατά την ονομαστική φανερή ψηφοφορία, η οποία διεξήχθη στην Ολομέλεια, μετά από τριήμερη συζήτηση, ψήφισαν 299 βουλευτές. Απουσίαζε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Ανδρέας Πάτσης.

Η συζήτηση διήρκησε 34 ώρες, από τις μεγαλύτερες, που έχουν διεξαχθεί σε αντίστοιχες προτάσεις δυσπιστίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας.

Την πρώτη ημέρα, η συζήτηση ολοκληρώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, την δεύτερη ημέρα ολοκληρώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, προκειμένου να λάβουν τον λόγο όσο το δυνατόν περισσότεροι ομιλητές. Μίλησαν 126 βουλευτές, έξι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, 22 υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, ένας πρώην πρωθυπουργός (Γιώργος Παπανδρέου), μία πρώην γραμματέας ΚΟ (Αλέκα Παπαρήγα) ένας πρώην πρόεδρος της Βουλής (Νίκος Βούτσης), ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Παναγιώτης Πικραμένος και οι πολιτικοί αρχηγοί, συνολικά δηλαδή 164 ομιλητές.

Μετωπική σύγκρουση στην Βουλή

Η συζήτηση στην Βουλή διεξήχθη σε υψηλούς τόνους με την κόντρα να κορυφώνεται με τις ομιλίες του Πρωθυπουγού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.

Έντονος διάλογος Μητσοτάκη - Τσίπρα

Μάλιστα, υπήρξε και ένας έντονος διάλογος μεταξύ τους, με θέμα την επιστολή του προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου.

«Για το ζήτημα των υποκλοπών η κυβέρνηση και εγώ έχουμε τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή με ευθύτητα, αναλάβαμε πολιτικές ευθύνες και ψηφίσαμε νέο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΠ, χωρίς να αγνοούμε τα λάθη που έγιναν και δίχως να είναι στις προθέσεις μας να διαλύσουμε την ΕΥΠ» είπε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι κατά την άποψή μας μια λογική ισορροπία ανάμεσα στα αγαθά των ατομικών δικαιωμάτων και στην ανάγκη για συλλογική προστασία και ασφάλεια. Παλιές αδυναμίες δεν εξάντλησαν ακόμα τον επίλογό τους. Θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε όλα όσα ακούστηκαν στο νέο σενάριο του ΣΥΡΙΖΑ να στήσει ακόμη μια κατασκοπευτική ιστορία στα μέτρα του. Αποκαλύψεις οι οποίες έγιναν με διαρροές στοιχεία στα δικά σας μέσα πρώτα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και στη συνέχεια ρώτησε τον Αλέξη Τσίπρα:

«Ήρθατε κραδαίνοντας τελικά έναν φάκελο. Έγραφε απόρρητος. Έτσι δεν είναι; Τον κάνατε φείγ βολάν αλλά δεν μας απαντήσατε κ. Τσίπρα αν στην επιστολή υπήρχαν τα ονόματα; Αν δεν υπήρχαν, τότε παραπλανάτε το κοινοβούλιο, αναφέρεστε σε ονόματα που δεν υπάρχουν. Στην επιστολή που μου έστειλε ο κ. Ράμμος ονόματα δεν υπήρχαν. Τότε ο κ. Ράμμος έστειλε άλλη επιστολή σε εσάς; Τι συμβαίνει εδώ πέρα; Άλλη σας έστειλε; Να μας πείτε αν στην επιστολή του κ. Ράμμου υπήρχαν ονόματα, ναι ή όχι; Απαντήστε».

Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη



Στο κάλεσμα του πρωθυπουργού να απαντήσει εάν η επιστολή που παρέλαβε από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ περιλάμβανε ονόματα, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι ο κ. Ράμμος απαντούσε σε δική του επιστολή της 28ης Δεκεμβρίου που είχε «συγκεκριμένα ονόματα». Σχολίασε, επίσης, ότι ο πρωθυπουργός επιχειρεί να «παίξουμε τις κουμπάρες» και τόνισε ότι «είναι κατηγορούμενος και όχι κατήγορος».

Επίθεση Μητσοτάκη σε ΣΥΡΙΖΑ για μεταναστευτικό, τηλεοπτικές άδειες και οικονομία



Αναφερόμενος στην υπόθεση των μεταναστών στον Εβρο, ο Κυρ. Μητσοτάκης καταλόγισε στον Αλ. Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ ότι αναπαράγουν fake news και τους κάλεσε να ζητήσουν δημοσίως συγγνώμη. «Κουβέντα δεν έχετε πει. Οταν όλα τα στελέχη σας και εσείς συμμετείχατε σε αυτή την προσπάθεια διασυρμού της χώρας. Δεν καταλαβαίνετε ότι με αυτή την εμμονή σας να αγκαλιάζετε τέτοιο fake news παίζετε το παιχνίδι της Τουρκίας; Είστε αφελής ή επικίνδυνος;» σημείωσε. Διερωτήθηκε, επιπλέον, αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα γκρεμίσει τον φράχτη στον Εβρο εάν γίνει κυβέρνηση.

Ως προς την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, ανέφερε: «Εξακολουθείτε και σήμερα να καλύπτετε τον κ. Παππά για τον στημένο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες; Ποιος είναι ο Α2;». «Γιατί δεν κάνετε μήνυση στον κ. Καλογρίτσα;» συμπλήρωσε και συνέχισε: «Μπορείτε να διαβεβαιώσετε το ελληνικό Κοινοβούλιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει λάβει ποτέ χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα;». «Εμείς, κ. Τσίπρα, μένουμε Ευρώπη, χωρίς ερωτηματικό, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Το ερώτημα είναι αν εσείς μένετε Μαδούρο. Θα απαντηθούν και αυτά τα ερωτήματα πολύ σύντομα» συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Μιλώντας για το προσφυγικό – μεταναστευτικό και για τα εξοπλιστικά, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «επί των δικών σας ημερών, το 75% των προσφύγων και των μεταναστών που μπήκαν στην Ευρώπη ήταν από ελληνικά σύνορα. Επί των ημερών μας, το ποσοστό αυτό έπεσε στο 5%».

Δήλωσε επίσης υπερήφανος που ηγείται μιας κυβέρνησης η οποία θωρακίζει τη χώρα και τις Ενοπλες Δυνάμεις. «Εσείς πρέπει να ντρέπεστε που δεν στηρίζετε αυτή την επιλογή. Πού νομίζετε ότι βρίσκεστε; Στο Λουξεμβούργο; Δεν βλέπετε τον γείτονα απέναντι;» διερωτήθηκε. Κατηγόρησε, επιπλέον, τον Αλ. Τσίπρα ότι «είχε διαλύσει την ΕΑΒ».

Μιλώντας για την οικονομία, ο Κυρ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι, επί υπουργίας Ευκλείδη Τσακαλώτου, η ανάπτυξη ανερχόταν σε 0,5%, ενώ πλέον βρίσκεται σε ρυθμό διπλάσιο και τριπλάσιο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Εχετε πολύ βεβαρημένο παρελθόν, κ. Τσίπρα» σημείωσε και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «οργάνωσε τη σκευωρία της Novartis», προσθέτοντας: «Δεν θα κάνετε μαθήματα στη Νέα Δημοκρατία».

«Υστερα από τη σημερινή συζήτηση, έχω την πεποίθηση ότι όλα, πλέον, στο πολιτικό σκηνικό της πατρίδας μας, είναι πολύ καθαρά. Ολοι έχουν καταθέσει το έργο τους, τις απόψεις τους. Καθώς φτάνουμε στο τέλος της πρώτης κυβερνητικής μας θητείας, η παράταξή μας είναι έτοιμη να παραλάβει τη σκυτάλη μιας δεύτερης, γόνιμης τετραετίας».

Τσίπρας: Η υπόθεση των υποκλοπών έχει τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη



Της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη προηγήθηκε η τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «κάνατε ότι μπορούσατε για να μην έρθει αυτή η στιγμή», επιχειρώντας «να κρύψετε την αλήθεια στο σκοτάδι», ενώ πρόσθεσε ότι «σήμερα δεν υπάρχουν δημοσιεύματα, υπάρχουν αποδείξεις από την επίσημη αρχή του κράτους». «Απέναντι σε αυτές τις αποδείξεις χρωστάτε απαντήσεις» επεσήμανε και έκανε λόγο για «μια πρωτοφανή σε βάθος και σε έκταση παραβίαση του κράτους δικαίου», «για μια πρωτοφανή θεσμική και Συνταγματική εκτροπή», για τις οποίες, όπως είπε, «πλέον», ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να αρνείται ότι συνέβησαν και «δεν μπορεί να κάνει τον ανήξερο».

«Δεν θα σας είναι εύκολο κ. Μητσοτάκη να το βάλετε και πάλι στα πόδια» ανέφερε και τόνισε ότι «δεν είχατε ούτε το θάρρος να μετατρέψετε την πρόταση δυσπιστίας σε ψήφο εμπιστοσύνης». Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε «εντολέα» τον παρακολουθήσεων τον κ. Μητσοτάκη, καταλογίζοντάς του ότι «γνώριζε τα πάντα και επί έξι μήνες έλεγε ψέματα παντού». «Γνωρίζατε τις παρακολουθήσεις γιατί εσείς τις παραγγείλατε» ανέφερε, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατία εναντίον όσων ξέρουν».

«Δική σας απόφαση ήταν να αναλάβετε την ευθύνη της ΕΥΠ, εσείς αλλάξατε τον νόμο» τόνισε ο κ. Τσίπρας, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη ότι τοποθέτησε πρόσωπα της επιλογής του σε κρίσιμες θέσεις. Επίσης χαρακτήρισε «προσωπική απόφαση» του πρωθυπουργού «την επίθεση στην ΑΔΑΕ, επειδή κάνει το συνταγματικό της καθήκον». «Μαθήματα πατριωτισμού κ. Μητσοτάκη δεν θα κάνετε στη Δημοκρατική Παράταξη», σημείωσε.

Αντιπαράθεση Τασούλα – Τσίπρα



Οι αναφορές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ περί «πρωθυπουργού μειωμένου καταλογισμού» προκάλεσαν διαμαρτυρίες στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, με τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα να λέει: «Να σκεφτείτε αυτές τις εκφράσεις, είναι άλλης τάξεως». Ο κ. Τσίπρας απάντησε: «Δεν θα λογοκρίνετε την πολιτική μου παρουσία» και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να τον προστατεύσει από την οχλαγωγία. «Για να σας προστατεύσω το είπα αυτό» απάντησε ο κ. Τασούλας, βάζοντας ένα τέλος στην αντιπαράθεση.

Κατρίνης: Καλούμε τον λαό να ανατρέψει με την ψήφο του τη σημερινή παρακμή που απειλεί τη χώρα



«Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων, στήνουν σκηνικό πόλωσης και οξύτητας με διχαστική κι ακραία ρητορική για να εγκλωβίσουν τους πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν μετέχει ούτε θα συμπράξει σ΄ αυτή την κακόγουστη παράσταση», τόνισε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, στην ομιλία του στη Βουλή για τη πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, την οποία θα υπερψηφίσει.

«Η αυτόνομη πορεία μας είναι στρατηγική επιλογή. Και καιρός είναι να το συνειδητοποιήσουν τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ που δήθεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, αφού δεν κατάφερε πρώτα να μας εξοντώσει, όπως επιχείρησε», υπογράμμισε και άσκησε δριμεία κριτική στη κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κουτσούμπας: ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ έκαναν ό,τι μπορούσαν για να θαφτεί η υπόθεση των υποκλοπών κατά του ΚΚΕ



Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, είπε ότι «πέρα από τα στοιχεία που εμείς δώσαμε από την πρώτη στιγμή στη δημοσιότητα, έχουν προκύψει και νέα στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν την προσπάθεια μηχανισμών, με την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων, να παρακολουθήσουν τη δράση του ΚΚΕ».

«Τα όσα ειπώθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία συνεδρίασε με το θέμα αυτό, είναι αποκαλυπτικά. Βέβαια, οφείλουμε να σας αναγνωρίσουμε, πως τόσο εσείς της κυβέρνησης, όσο κι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, κάνατε ό,τι μπορούσατε για να θαφτεί ακόμα πιο βαθιά στο “μαύρο σκοτάδι” η υπόθεση του ΚΚΕ» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Κουτσούμπας.

Σακοράφα: Βαρύ έγκλημα κατά της Δημοκρατίας



«Αυτές οι υποκλοπές είναι βαρύ έγκλημα κατά της Δημοκρατίας», τόνισε στην ομιλία της επί της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση, η βουλευτής του ΜέΡΑ25 και αντιπρόεδρος της Βουλής, Σοφία Σακοράφα.

Εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, που βρίσκεται στην Κούβα με άδεια της Βουλής, στο πλαίσιο δράσεων της Προοδευτικής Διεθνούς και της συγκρότησης του νέου Κινήματος των Αδεσμεύτων, η κα Σακοράφα είπε ότι οι υποκλοπές «δεν είναι πταίσμα ούτε καν πλημμέλημα. Πολιτικά, είναι παραπάνω από κακούργημα, εάν υπήρχε. Και έτσι θα γραφεί και ιστορικά, όπως ανάλογα έγινε με την αποστασία του 1965».

Βούτσης: «Ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποιεί το ψεύδος και τη λάσπη»

Για χρησιμοποίηση «του ψεύδους και της λάσπης που είχε ξεκινήσει από ακραίους του διαδικτύου για να δημιουργήσει εντυπώσεις, ενδεχομένως και ενόψει της σοβαρής συζήτησης που θα γίνει για την απαγόρευση του κόμματος Κασιδιάρη», κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο τέως πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Βούτσης διαψεύδει «τα λεγόμενα του πρωθυπουργού σε αναφορά για δήθεν νομιμοποίηση και χρησιμοποίηση ψήφων της ΧΑ την εποχή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν του δόθηκε ο λόγος μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του πρωθυπουργού στην Βουλή και αναφέρει, απαντώντας στον πρωθυπουργό: «Η αλήθεια είναι ότι στη συγκεκριμένη ψηφοφορία για την απλή αναλογική η Χρυσή Αυγή, μαζί με την ΝΔ, απέρριψε τη συγκεκριμένη πρόταση, χωρίς βεβαίως να υπάρξει καμία πρόσκληση ή συναλλαγή εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και εμού ως προέδρου της Βουλής για την υπερψήφιση τής πρότασης. Εξάλλου, υπενθυμίζω ότι καθ' όλη τη διάρκεια των 4,5 ετών διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η ΧΑ κατά μεγάλη πλειοψηφία καταψήφιζε από κοινού με την ΝΔ τα προτεινόμενα νομοσχέδια».

Σημειώνει επίσης ότι «στις αλλεπάλληλες και συνεχείς συγκρούσεις με τις απόψεις και κυρίως τις πρακτικές των βουλευτών της ΧΑ υπήρξε κοινή στάση των εκπροσώπων όλων των κομμάτων στο Προεδρείο της Βουλής. Ήδη έχει παραπεμφθεί για εσχάτη προδοσία ο πρώην βουλευτής Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης μετά από παρέμβαση που είχε γίνει τότε από εμένα. Βεβαίως είναι γνωστά σε όλους τα διαδοχικά επεισόδια και οι διαδοχικές προσπάθειες ακόμα και κατάληψης του Κοινοβουλίου που αποκρούστηκαν επί των ημερών μας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία με μικροκομματικούς φακούς. Εκείνο που είχα πει, και το λέω και τώρα, είναι ότι δυστυχώς τρεις φορές ο ελληνικός λαός έστειλε το κόμμα της ΧΑ ως κέλυφος που απεδείχθη εγκληματική οργάνωση στη Βουλή και ήμασταν υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε την εγκληματική οργάνωση ως κόμμα. Όλοι γνωρίζουμε και θυμόμαστε ποιοι συγκρούστηκαν με την Χρυσή Αυγή μέσα στο Κοινοβούλιο».

Καταλήγοντας ο κ. Βούτσης αναφέρεται στον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής λέγοντας: «Είναι ντροπή του κ. Μητσοτάκη, που για λόγους αμηχανίας και έλλειψης επιχειρημάτων, χρησιμοποίησε τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. Ο κ. Μητσοτάκης ωστόσο, όπως φαίνεται, είναι αδίστακτος. Θλίβομαι παράλληλα για την απαράδεκτη στάση του προέδρου της Βουλής κ. Τασούλα που δεν επέτρεψε την αποκατάσταση της αλήθειας πάνω σε ένα κορυφαίο ζήτημα».

