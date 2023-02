Πολιτική

ΑΝΤ1: Δημοσκόπηση και Παπαθανάσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Πέμπτης (βίντεο)

Το δεύτερο μέρος της έρευνας της MARC για τον ΑΝΤ1. Προσκεκλημένος του Νίκου Χατζηνικολάου είναι ο Αν. Υπ. Ανάπτυξης για τα θέματα της ακρίβειας. Στείλτε τις ερωτήσεις σας στο Viber του ΑΝΤ1.

Απόψε, Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το β' μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Οι πολίτες απαντούν για:

τις συνεχείς ανατιμήσεις στα τρόφιμα,

την κερδοσκοπία σε μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών,

το "καλάθι της νοικοκυράς" και

τις αυξήσεις στην αγορά των καυσίμων.

Ακόμη, στην έρευνα της MARC καταγράφονται οι απόψεις των πολιτών για την έλλειψη φαρμάκων, την λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, την εγκληματικότητα και την ασφάλεια στις γειτονιές.

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης, αναλύει τα στοιχεία του β’ μέρους της δημοσκόπησης.

Προσκεκλημένος του Νίκου Χατζηνικολάου θα είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος θα απαντήσει σε ερωτήματα των πολιτών, όπως αυτά που μπορείτε να στείλετε στο viber του ΑΝΤ1: 6932880880.

Στο viber του Αnt1: 6932-880880, μπορείτε να στέλνετε καθημερινά μηνύματα και οπτικό υλικό, ενώ στο e-mail erevna@antenna.gr πληροφορίες για όσα ζητήματα σας απασχολούν.

