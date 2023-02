Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Δημόσιο: Τηλεργασία και ευέλικτο ωράριο την Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τα δικαιώματα των εργαζόμενων.

Τηλεργασία θα εφαρμοστεί την Δευτέρα στον Δημόσιο τομέα, όπως αποφασίστηκε, στο πλαίσιο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα».

Παράλληλα, υπάρχει ισχυρή σύσταση για τηλεργασία σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όπου αυτό είναι εφικτό, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Ιωάννης Αρτοποιός σε έκτακτη ενημέρωση για την κακοκαιρία.

Δημόσιο: τι ώρα θα “ανοίξει” τη Δευτέρα

Σύμφωνα με την τελεταία ενημέρωση, η έναρξη λειτουργίας στον δημόσιο τομέα στην περιφέρεια Αττικής, θα γίνει για τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί, λόγω της επέλασης της κακοκαιριας "Μπάρμπαρα" που πλήττει τον νομό.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για την Περιφέρεια Αττικής:

"Βάσει των καιρικών δεδομένων, όπως εξελίσσονται μέχρι στιγμής και για την ασφάλεια των υπαλλήλων εκείνων που δεν μπορούν να παράσχουν εργασία εξ αποστάσεως και δεν κάνουν χρήση άδειας, διευκρινίζεται ότι η έναρξη λειτουργίας των Δημοσίων υπηρεσιών και αντιστοίχως η προσέλευση των υπαλλήλων αυτών για τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου ορίζεται στις 10 το πρωί.

Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, διευκρινίζεται ότι τυχόν ραντεβού με Δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί πριν τις 10 π.μ., δεν θα πραγματοποιηθούν και οι δημόσιες υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους ενδιαφερομένους πολίτες σχετικά και να μεριμνήσουν άμεσα για τον επαναπρογραμματισμό νέου ραντεβού.

Τα ως άνω δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εκείνους τους υπαλλήλους τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ."

Υπ. Εργασίας: Ισχυρή σύσταση για τηλεργασία στις ιδιωτικές επιχειρήσεις

Ισχυρή σύσταση προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για εφαρμογή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό, λόγω της κακοκαιρίας, απευθύνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια των ανακοινώσεων του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και, για όλες τις περιοχές όπου ισχύουν οι συστάσεις της, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρει τα ακόλουθα:

«Στο πλαίσιο των μέτρων για την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα», το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία αύριο Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Επιπροσθέτως, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη, το υπουργείο υπενθυμίζει την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν, ώστε, με βάση την κείμενη νομοθεσία, να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στην προκειμένη περίπτωση, οφείλουν να λάβουν ιδιαίτερη μέριμνα για όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι όποιες καταγγελίες γίνουν στην Επιθεώρηση Εργασίας για την παραβίαση των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων θα εξετάζονται αμέσως με την απαιτούμενη προσοχή και αυστηρότητα.

Σημειώνεται επίσης ότι σε περιπτώσεις, όπως η τωρινή κακοκαιρία, εφαρμόζονται παγίως τα ακόλουθα:

Όταν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά και κάποιος εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία του, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, λόγω ανωτέρας βίας, του οφείλεται ο μισθός της ημέρας εκείνης. Εφόσον επιχειρήσεις απασχολούν εργαζόμενους σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας στην περίπτωση εργαζομένων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. καρδιοπαθείς). Στην περίπτωση τεχνικών και οικοδομικών έργων, καθώς και των εργασιών στα λιμάνια, οι εργασίες διακόπτονται, όταν παρεμποδίζονται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες και επαναλαμβάνονται, μετά την αποκατάσταση ασφαλών συνθηκών εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η εγκατάσταση ή χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων σε καιρικές συνθήκες που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά τους, ενώ πρέπει να επανελέγχονται από τον επιβλέποντα μηχανικό αντιστηρίξεις, εκσκαφές κ.λπ., πριν από την επανάληψη εργασιών, που διακόπηκαν, λόγω παγετού. Τέλος, όσον αφορά στις επιχειρήσεις-εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς τόσο στον χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, τονίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, να εφοδιάσουν άμεσα τους διανομείς με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας (κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας κλπ). Πέραν της παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, οι εργοδότες οφείλουν, επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να προβούν και στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση και παγετός), καθώς προέχει η προστασία των εργαζόμενων διανομέων.

Ειδικά, για τις περιοχές της βόρειας και βορειοανατολικής Αττικής, οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν σε συνδυασμό με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις για την κακοκαιρία "Μπάρμπαρα", πατώντας ΕΔΩ