O Αλμπέρτο Τζακερόνι στην εντατική

Ο 69χρονος Ιταλός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Τι γράφει η εφημερίδα Gazzetta dello Sport για την κατάσταση της υγείας του.



Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ιαπωνίας και της Μίλαν, Αλμπέρτο Τζακερόνι, μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από τραυματισμό στο κεφάλι στο σπίτι του στην Ιταλία, σύμφωνα με την εφημερίδα Gazzetta dello Sport.

Ο Τζακερόνι, ο οποίος ανέλαβε τους «Μπλε Σαμουράι» από το 2010 έως το 2014 και τους οδήγησε στον τίτλο του Κυπέλλου Ασίας το 2011, έπεσε στο σπίτι του στο Τσεζενάτικο και χτύπησε το κεφάλι του στο έδαφος.

Ο 69χρονος Ιταλός μεταφέρθηκε αμέσως με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Μπουφαλίνι», στην Τσεζένα και έλαβε θεραπεία για σοβαρό τραύμα στο κεφάλι που προέκυψε από την πτώση, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Ο Τζακερόνι οδήγησε τη Μίλαν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην πρώτη του περίοδο στην τεχνική ηγεσία (1998-99), ενώ εργάστηκε και σε άλλους μεγάλους συλλόγους της Serie A, όπως η Γιουβέντους, η Λάτσιο και η Ίντερ.

