Πολιτική

ΜέΡΑ25: Η Ηρώ Διώτη υποψήφια στη Λάρισα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Το ΜέΡΑ25 είναι η πιο μαζική προσπάθεια στην Αριστερά που δεν έχει συνθηκολογήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Tο ΜέΡΑ25 καλεί σε συστράτευση τις προοδευτικές δυνάμεις που δεν αντέχουν πλέον την συνεχή λεηλασία των πολλών από τους πάρα πολύ λίγους» δήλωσε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης από τη Λάρισα, κατά την διάρκεια εκδήλωσης όπου ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της Ηρώς Διώτη με το ΜέΡΑ25 στη Λάρισα, μετά και την πρόσφατη δήλωση στήριξής της, μαζί με τον Δημήτρη Μπαμπαλή και τον Σωτήρη Λαϊνά.

Ο κ. Βαρουφάκης επανέλαβε πως αυτή η συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων είναι η αναγκαία, σημειώνοντας πως σε αυτή την προσπάθεια ανταποκρίθηκαν προσωπικότητες σε όλη την Ελλάδα όπως και στη Λάρισα.

«Εδώ στη Λάρισα, η συστράτευση προχωράει με προσωπικότητες όπως η πρώην βουλευτής Ηρώ Διώτη, αλλά και ο Δημήτρης Μπαμπαλής που, ως γιατρός, στηρίζει την εντατική στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας» είπε ο κ. Βαρουφάκης για να συμπληρώσει πως «σημασία έχει να επανέλθει η ελπίδα σε αυτόν τον τόπο».

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση πως είναι τιμή του ΜέΡΑ25 να πλαισιώνεται από τέτοιους ανθρώπους. «Προσωπικά, είναι μεγάλη η συγκίνηση μου. Το 2015 ήμασταν μαζί με την Ηρώ Διώτη στη Βουλή και τώρα οι δρόμοι μας συναντιούνται και πάλι» υπογράμμισε, και κατέληξε πως είναι τεράστια η χαρά που η Ηρώ Διώτη θα είναι υποψήφια του ΜέΡΑ25 εδώ στη Λάρισα.

Ο κ. Βαρουφάκης τόνισε πως «με τις μνημονιακές πολιτικές ένας ολόκληρος λαός μπήκε στη θέση να μην έχει προοπτική. Να μην έχουν προοπτική τα παιδιά του. Αυτό δεν αλλάζει με όσα γίνονται, αν δεν υπάρξει ρήξη», ενώ μετέφερε και το μήνυμα του προέδρου του Μεξικού προς το ΜέΡΑ25: «Μην το βάζετε κάτω».

«Μπροστά λοιπόν στα ψευτοδιλήμματα και στη συνέχιση των βάρβαρων πολιτικών για τους πολλούς, από ένα πολιτικό κατεστημένο που από τη μία λέει στους πολίτες πως βγήκαμε από τα μνημόνια και από την άλλη, καθημερινά, τους στραγγαλίζει με μια νέα λεηλασία (πλειστηριασμοί, ακρίβεια, ενεργειακά κ.λπ.), το ΜέΡΑ25 δημιουργεί με όσες και όσους δεν το βάζουν κάτω, το πραγματικό κοινωνικό, κινηματικό και ριζοσπαστικό μέτωπο της Ρήξης όχι μόνο με την Μητσοτάκης Α.Ε., αλλά και με όλους όσους, πρόθυμα με το ένα ή το άλλο δήθεν πρόσημο, υπηρετούν τις πολιτικές της τρόικας και της ολιγαρχίας» είπε ο κ. Βαρουφάκης.

Από την πλευρά της η Ηρώ Διώτη ανέφερε πως εκτιμούσε τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 από το 2015 που εξιστορούσε τα γεγονότα από τις διαπραγματεύσεις και όχι τα συμπεράσματα. «Μετά το 2015, με τη συνθηκολόγηση, μείναμε στο περιθώριο με την μεγάλη ήττα τότε», επισήμανε η Ηρώ Διώτη και συμπλήρωσε πως το 2019 που ψήφισε το ΜέΡΑ25 το παρατηρούσε απ' έξω και όταν είδε πως «δεν το ρούφηξε η "μικροεξουσία", αντίθετα ριζοσπαστοκοποίηθηκε και εξέφρασε πράγματα που μπορούσαν να φέρουν τον κόσμο κοντά, οδήγησε στο να βλέπουμε πλέον λίγο από τον εαυτό μας πλέον εκεί γιατί εκφράζει πράγματα που πιστεύουμε».

«Το ΜέΡΑ25 είναι η πιο μαζική προσπάθεια στην Αριστερά που δεν έχει συνθηκολογήσει. Επέλεξε να μην είναι η Αριστερά της ήττας και γι' αυτό μπορεί να συμβάλει σε μια αναγέννηση ενός κινήματος που μπορεί να ξαναζωντανέψει σε όλα τα επίπεδα» ανέφερε ακόμα η Ηρώ Διώτη και κατέληξε λέγοντας: «Με χαρά θα βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια από όπου μπορώ και σε αυτή την αναμέτρηση της υποψηφιότητάς μου. Δηλώνω παρούσα».

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Μπαμπαλής, ανέφερε πως «αποσυρθήκαμε και αποσύρθηκαν μαζί με μας τα καλύτερα κομμάτια τότε -το 2015- του κόσμου». «Βλέπω στο ΜέΡΑ25 μια συλλογικότητα που είναι πολύ σημαντική γι' αυτό βγήκαμε ως τρεις άνθρωποι που συλλογικά παλεύοντας παλιά, δίνουμε μαζί ξανά τώρα αυτό τον αγώνα. Χαίρομαι που καταφέρατε ως ΜέΡΑ25 από τη σταθερότητα και τη συνεπή σας στάση ακόμα και στα δευτερεύοντα ζητήματα, να μας πείσετε γιατί πρέπει να συνταχθούμε σε αυτόν τον αγώνα. Τους καλούμε λοιπόν όλους να πλαισιώσουμε με ενθουσιασμό αυτή την προσπάθεια» ανέφερε ο Δημήτρης Μπαμπαλής.

Τέλος ο Σωτήρης Λαϊνάς ανέφερε πως «ο σεβασμός στις δημοκρατικές διαδικασίες του κινήματος από το ΜέΡΑ25 μας έφερε κοντά». «Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όπως μπορούμε για να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους» κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Κούγιας: “Κλαρινογαμπρός” ο Δασκαλάκης, ανατρέπει το κίνητρο για τους φόνους (βίντεο)

Πυροβολισμοί στο Γάζι: Καρέ - καρέ η σύλληψη του 35χρονου (εικόνες)

Βοιωτία: 13χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό