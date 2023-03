Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: μακραίνει η “μαύρη λίστα” των νεκρών

Ποια είναι τα νέα στοιχεία της τραγωδίας σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συνεχίζονται οι έρευνες στα βαγόνια.

Όσο συνεχίζονται οι έρευνες, αυξάνεται δυστυχώς η "μάυρη λίστα" με τους θανάτους της μοιραίας σύγκρουσης που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες συνανρθώπους μας στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από την σύγκρουση των τρένων ανέρχονται σε 46.

Έχουν ανασυρθεί από το πρωί 7 απανθρακωμένες σοροί ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και στο βαγόνι που ήταν το εστιατόριο, την ίδια ώρα που ανατριχιάζυον οι μαρτυρίες ατόμων που επιβίωσαν της τραγωδίας, αλλά και όσων έχασαν ή αναζητούν τους αγαπημένους τους.

Υπάρχουν πολλά άτομα στο βαγόνι του εστιατορίου

Για μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, στο βαγόνι όπου βρισκόταν το εστιατόριο, έκανε λόγο ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

“Βλέπουμε ότι εκεί υπάρχουν άτομα. Δυστυχώς είναι σε πολύ κακή κατάσταση λόγω της σύγκρουσης. Έχουμε τοποθετήσει δύο σορούς σε σάκους και γίνεται επιχείρηση ανάσυρσής τους. Εκεί βρίσκονται πολλοί άνθρωποι” τόνισε.

“Είναι μια δύσκολη επιχείρηση που θα έχει συνέχεια, γιατί θα πρέπει να παραδώσουμε όλους τους ανθρώπους στους συγγενείς τους” πρόσθεσε ο κ. Αρτοποιός αδυνατώντας, όπως είπε, να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στο βαγόνι, στο οποίο αναπτύχθηκαν οι πιο υψηλές θερμοκρασίες.

“Για κάποιο λόγο, άγνωστο ακόμα, παρουσιάστηκε πολύ μεγάλο πυροθερμικό φορτίο και η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εκεί. Θα έχουμε νέα δεδομένα” κατέληξε.

Έρευνες στο τρίτο βαγόνι

To τρίτο βαγόνι της αμαξοστοιχίας τους δυστυχήματος στα Τέμπη, επιχειρούν να τεμαχίσουν τα συνεργεία, ώστε να μοιραστεί το βάρος του και να μετακινηθεί, καθώς εκεί επικεντρώνονται από εδώ και πέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό επιβατών.

Με την βοήθεια γερανοφόρων οχημάτων, ειδικές ομάδες συνεχίζουν να επιχειρούν παράλληλα στα δύο πρώτα βαγόνια που έχουν γίνει μια άμορφη μάζα σιδερικών και έχουν καεί ολοσχερώς. Τα πάντα γίνονται με μεγάλη προσοχή λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης και του μεγάλου όγκου των βαγονιών.

Μάλιστα, θα ελεγχθούν όλα τα κομμάτια του τρένου ξανά και ξανά μέχρι να υπάρξει η βεβαιότητα ότι έχουν ερευνηθεί τα πάντα.

Οι διασώστες και ομάδες της ΕΜΑΚ, βήμα - βήμα, ερευνούν κάθε σπιθαμή των βαγονιών και αναζητούν διόδους για να μπορέσουν να εισέλθουν σε όλα τα σημεία.

Γύρω από το σημείο του δυστυχήματος έχουν στηθεί σκηνές ώστε να οργανώνεται καλύτερα η επιχείρηση. Εκεί οι διασώστες παίρνουν λίγες ανάσες, για να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους και να συνεχίσουν τις έρευνες.

Σήμερα η ταυτοποίηση των θυμάτων μεσω DNA

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στις πρώτες εικόνες που αντίκρισε μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, όταν έφτασε στην περιοχή γύρω στις 4 και μισή τα ξημερώματα, υπογραμμίζοντας πως «από την πρώτη στιγμή έγινε αντιληπτό πως πρόκειται για μια τεράστια τραγωδία».