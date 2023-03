Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη – Κούγιας: Ο σταθμάρχης πήρε τη θέση με πολιτική παρέμβαση

Ο συνήγορος δέκα οικογενειών θυμάτων μίλησε στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση που συγκλονίζει.

Τις οικογένειες που έχασαν τα δίδυμα κορίτσια και την πρώτη τους ξαδέρφη στο δυστύχημα στα Τέμπη εκπροσωπεί ο Αλέξης Κούγιας, καθώς και εννέα ακόμα οικογένειες θυμάτων και τραυματιών.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο δικηγόρος εξήγησε εκ μέρους των δύο οικογενειών από την Καλαμπάκα, των γονιών των τριών κοριτσιών, δεν θέλουν να βγουν δημόσια, ενώ θέλουν να χτίσουν μια εκκλησία για τα κορίτσια.

Όπως είπε ο Α.Κούγιας, οι νομικοί εκπρόσωποι των οικογενειών θα λάβουν το αντίγραφο της δικογραφίας, μετά την απολογία του βασικού κατηγορούμενου, του σταθμάρχη της Λάρισας, δηλαδή το πρωί του Σαββάτου.

Ο ίδιος εκτιμά πως, «ο αριθμός των κατηγορουμένων θα διερευνηθεί» και εξήγησε ότι, «όσοι θάνατοι υπάρχουν, θα υπάρχουν τόσες ποινές».

Τέλος, σημείωσε πως, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, ο σταθμάρχης πήρε τη θέση στη Λάρισα, λίγο προτού βγει στη σύνταξη, με «παρέμβαση από συγκεκριμένο πολιτικό».

