Αθλητικά

Προμηθέας - ΠΑΟΚ: Άνετη νίκη για τους Πατρινούς

Ο Προμηθέας κέρδισε πιο εύκολα από όσο αναμενόταν τον ΠΑΟΚ και... χάλασε το ντεμπούτου του Φώτη Τακιανού.

Επίδειξη δύναμης έκανε ο Προμηθέας έναντι του ΠΑΟΚ, στην Πάτρα, επικρατώντας με 90-69, του «Δικέφαλου του Βορρά», για την 17η αγωνιστική της Basket League. Μία ιδιαίτερα σημαντική νίκη για τους Αχαιούς που πλέον μετρούν 27 βαθμούς και αναρριχήθηκαν στον βαθμολογικό πίνακα, στην προσπάθεια για παρουσία στα πλέι οφ.

Ο Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς ήταν ο κορυφαίος του Προμηθέα με 20 πόντους, 14 πρόσθεσε ο Τόμασον και από 11 οι Κάουαν και Χογκ. Ο Γιανίκ Φράνκε με 17 πόντους ξεχώρισε από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι Αχαιοί έκαναν ένα εξαιρετικό β΄ μέρος

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 41-39, 66-51, 90-69

Κλειστό παιχνίδι έγινε στο πρώτο δεκάλεπτο, με τους δύο προπονητές να έχουν δώσει εντολή να τροφοδοτούνται οι ψηλοί. Ο Προμηθέας ξέφυγε για πρώτη φορά, μετά από ένα σερί 6-0 με 16-10, με το 1ο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 18-12. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν και με +11, αλλά ο ΠΑΟΚ βρήκε περιφερειακά σουτ και πλησίασε στο καλάθι, 41-39, στο ημίχρονο.





Μόνο 12 πόντους δέχτηκε ο Προμηθέας στην 3η περίοδο, διάστημα που οι παίκτες του Χριστόπουλου πέτυχαν 25 πόντους. Με «βροχή» από τρίποντα πάνω στην άμυνα ζώνης του Τακιανού, ο Προμηθέας προσπέρασε με 66-51 στο 30ο λεπτό. Το ξεκίνημα της ομάδας της Πάτρας στην 4η περίοδο ήταν ιδανικό. Ο Προμηθέας με σερί 9-0 προηγήθηκε με +24 πόντους, ενώ ο Χογκ έδωσε προβάδισμα και με +25 στην ομάδα του. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει, με το τελικό 90-69 ν' αντικατοπτρίζει την εικόνα των δύο ομάδων στο παρκέ.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Σταματόπουλος, Τσιμπούρης

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Γιάννης Χριστόπουλος): Κάουαν 11 (1), Ντάνγκουμπιτς 20 (3), Μουράτος 6, Χογκ 11, Κουλμπόκα 10 (2), Κόντιτ 10, Πλώτας, Τσαϊρέλης 8, Τόμασον 14, Τανούλης

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φράνκε 17 (3), Ράιλι 9 (2), Μαργαρίτης 4, Σαλούστρος 6 (1), Ρένφρο 4, Τσιακμάς, Χαντς 13 (1), Πόλεϊ 2, Σλαφτσάκης 2, Σάιμπερτ 4, Κακλαμανάκης, Καμπερίδης 8 (2)

