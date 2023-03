Οικονομία

Απεργία για Τέμπη - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν σήμερα

"Παραλύει" σήμερα η χώρα. Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ. Τι ισχύει για σχολεία, φαρμακεία. Συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Γενικού Συμβουλίου, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας για σήμερα, Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023, μετατρέποντας τη στάση εργασίας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε απεργία, με κύρια αιτήματα να μπει τέρμα στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί, για τις 12:30, στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), στο πλαίσιο και της απόφασης της ΑΔΕΔΥ, προκηρύσσει για σήμερα, 8 Μαρτίου 2023, 24ωρη πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση 12.30 στην Πλατεία Κλαυθμώνος «για την εθνική τραγωδία των Τεμπών και την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας».

Μεταξύ άλλων, η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί να αποδοθούν οι ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες, όπου υπάρχουν, για τον τραγικό θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών στα Τέμπη, αλλά διεκδικεί και ίσες ευκαιρίες, δικαιοσύνη και σεβασμό, στον ρόλο των γυναικών, ειδικά στις υγειονομικές και προνοιακές υπηρεσίες, που είναι σε ποσοστό 70%.

«Να ακούει με τη δέουσα προσοχή το κράτος τη διαχρονική φωνή των εργαζομένων, όταν καταγγέλλουν λάθη και παραλείψεις στον τομέα που δραστηριοποιούνται. Η στοχοποίηση και η μη επίλυση αιτημάτων που αναδεικνύουν οι εργαζόμενοι, μπορεί να αποδειχθούν μοιραίες» σημειώνει η ΠΟΕΔΗΝ.

Επίσης, στην 24ωρη πανελλαδική απεργία συμμετέχει και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) συμμετέχει στην απεργία και στη συγκέντρωση στις 12:30 στην Πλατεία Κλαυθμώνος, διεκδικώντας να αποδοθούν ευθύνες για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Παράλληλα, η ΔΟΕ διεκδικεί τα εξής:

Σύγχρονες, δημόσιες και ασφαλείς συγκοινωνίες, για όλο τον λαό, ενάντια στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με άρτια εκπαίδευση, εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών ασφαλείας σε όλα τα ΜΜΜ και άμεση υλοποίηση των διεκδικήσεων των συνδικάτων.

Ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε δημόσιες υποδομές και χώρους δουλειάς.

Σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές υποδομές.

Επαρκή χρηματοδότηση των σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες, να διαμορφωθούν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε όλα τα σχολεία, με ευθύνη του κράτους και στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κυβέρνηση, αρμόδια υπουργεία και τοπική διοίκηση, να πάρουν τις ευθύνες τους για όλα τα ζητήματα λειτουργίας και ασφάλειας των σχολείων.

Να πραγματοποιηθούν άμεσα αντισεισμικοί έλεγχοι σε όλα τα σχολεία, με ευθύνη του κράτους.

Να εκδοθούν πιστοποιητικά πυρασφάλειας και ελέγχου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε όλα τα σχολεία από κρατικό φορέα και πρωτόκολλα ενεργειών που αφορούν τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και ασφάλειας των σχολικών μονάδων».

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) καλεί επίσης σε μαζική συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ για σήμερα Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023.

Επιπλέον, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), συμμετέχοντας στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων της χώρας για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, κήρυξε 24ωρη Παν-Πειραϊκή απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, που αρχίζει την ώρα 00:01 της Τετάρτης, 8 Μαρτίου 2023 και λήγει στις 24:00 της ίδιας ημέρας.

Ταυτόχρονα, απαιτεί την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της σύγκρουσης των δύο τρένων και τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που απαιτούνται για ασφαλείς χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές και συγκοινωνίες.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) προκήρυξε 24ωρη απεργία σήμερα, 8 Μαρτίου και καλεί όλα τα σωματεία μέλη του να συμμετέχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις και, συγκεκριμένα, στις 13:00, στην Πλατεία Συντάγματος.

Μεταξύ άλλων, διεκδικεί να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και την άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας σε όλες τις γραμμές σταθερής τροχιάς του πανελλαδικού και αστικού σιδηροδρομικού δικτύου (ΟΣΕ-ΣΤΑΣΥ-ΤΡΑΜ), καθώς και σε όλα τα αστικά δίκτυα μεταφορών προσώπων (ΟΑΣΑ, ΟΣΥ,ΟΑΣΘ κλπ), με την εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας, ανεξαρτήτως κόστους για τις επιχειρήσεις, ενώ κρίνει αναγκαία την άμεση διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για την εφαρμογή πολιτικών υγείας και ασφάλειας σε όλους τους εργασιακούς χώρους, «έτσι ώστε να μην γίνουμε μάρτυρες στο μέλλον αντίστοιχης εθνικής τραγωδίας».

Το ΠΑΜΕ καλεί σε συγκέντρωση στα Προπύλαια, στις 12:30.

Βασική διεκδίκηση του ΠΑΜΕ είναι να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες και να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Μεταξύ άλλων, το ΠΑΜΕ διεκδικεί άμεσα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, των μέσων και των συστημάτων ασφαλείας στις μεταφορές, καθώς και άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, αγωνίζεται «για σύγχρονες, ασφαλείς, φθηνές μεταφορές σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κόντρα στην πολιτική που βάζει την ασφάλεια των επιβατών και τα δικαιώματα των εργαζομένων στο ζύγι του κόστους και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και για εργαζόμενους στις μαζικές μεταφορές με σταθερή δουλειά και σύγχρονα δικαιώματα».

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Στην σημερινή 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες της Αθήνας. Οι συρμοί του Μετρό ( Γραμμή 2&3) θα κυκλοφορούν από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα λειτουργίας των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. οι σταθμοί «ΣΥΝΤΑΓΜΑ», «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», «ΟΜΟΝΟΙΑ», «ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» και «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς δίχως να πραγματοποιούν στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό «Πειραιάς - Κηφισιά» και το ΤΡΑΜ θα λειτουργήσουν από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 «Πειραιάς - Κηφισιά»: Οι σταθμοί της Γραμμής θα ανοίξουν για το επιβατικό κοινό στις 11 το πρωί, οπότε και θα αρχίσουν να αναχωρούν οι πρώτοι συρμοί από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: Οι σταθμοί θα ανοίξουν για το επιβατικό κοινό στις 12:00, ενώ οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 15:46,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 15:42,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 15:40,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:07,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 15:10,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 15:42 και

Δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται μεταξύ 12:00 - 16:00

Τραμ: Αναχώρηση συρμών από το Αμαξοστάσιο Ελληνικού στις 11:00, πλήρης αποκατάσταση δρομολογίων στις 12:15 και σταδιακή απόσυρση συρμών από τις 15:45.

Λεωφορεία - Τρόλεϊ. κινητοποιημένα θα παραμείνουν όλη τη μέρα τα Λεωφορεία και τα Τρόλεϊ λόγω 24ωρης απεργίας που αποφάσισε το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Κανονικά θα κινηθούν τα αστικά λεωφορεία στις γραμμές που έχουν αναλάβει τα ΚΤΕΛ.

Σιδηρόδρομος

Ακινητοποιημένα επίσης θα είναι τα τρένα και ο Προαστιακός, τα οποία είναι σε επαναλαμβανόμενες απεργίες μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς με ανακοινώσεις τους δηλώνουν «βαθιά συγκλονισμένοι από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, απαιτούν να αποδοθούν πραγματικές ευθύνες όσο ψηλά και εάν βρίσκονται και διεκδικούν σύγχρονες και ασφαλείς δημόσιες μεταφορές». Τέλος απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο, πλατεία Συντάγματος και ώρα 13:00.

ΤΑΧΙ

Κανονικά θα κυκλοφορούν τα ΤΑΧΙ τα οποία με ανακοίνωσή τους δηλώνουν ότι δεν είναι ώρα για σιωπή, είναι ώρα της φωνής και του αγώνα. Το ΣΑΤΑ θα συμμετέχει στην συγκέντρωση στις 12:30 στην πλατεία Συντάγματος.

