Κούγιας για Τέμπη στον ΑΝΤ1: “Βλέπει” σκοπιμότητα στην αντικατάσταση δικαστικών (βίντεο)

Τι δήλωσε Αλέξης Κούγιας, δικηγόρος των συγγενών 9 εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Στο αίτημα των νομικών που εκπροσωπούν οκογένειες θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, περί μη αλλαγής των ανακριτών, που διενεργούν ήδη την ανάκριση για το δυστύχημα στα Τέμπη, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" ο Αλέξης Κούγιας.

Ο ποινικολόγος αρχικά εξήγησε ότι η αντικατάσταση της ανακρίτριας Πρωτοδικών Λάρισας, που ήδη διενεργεί την ανάκριση για το δυστύχημα στα Τέμπη, από Εφέτη – Ανακριτή, είναι λανθασμένη κίνηση, γιατί θα προκαλέσει τεράστιες καθυστερήσεις στην εξέλιξη των ερευνών, όπως έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν. Αντίθετα, όπως είπε, η ανακρίτρια Πρωτοδικών Λάρισας, η οποία τρέχει την υπόθεση με πολύ γρήγορο ρυθμό, θα πρέπει να ενισχυθεί.

Ερωτηθείς αν βλέπει παρέμβαση, ο κ. Κούγιας απάντησε ότι «υποπτεύομαι σκοπιμότητα», καθώς «δεν έχω κάποια απόδειξη περί παρέμβασης».

Να σημειωθεί πως την Τετάρτη, μέσω του συνηγόρου τους Αλέξη Κούγια, συγγενείς εννέα νεκρών εξέφρασαν την αντίρρισή τους για την πρόθεση της δικαιοσύνης να αντικατασταθεί η ανακρίτρια από ειδικό εφέτη ανακριτή.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το δικηγορικό γραφείο του κ. Κούγια αναφέρεται ότι θα καταθέσουν στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας αίτημα προκειμένου να εκφράσουν την αντίρρησή τους στον ορισμό εφετών για την ποινική έρευνα και να ζητήσουν αντί αυτού να οριστεί από το Πρωτοδικείο Λάρισας δεύτερος ανακριτής, ο οποίος θα συνδράμει στο έργο της τη δικαστική λειτουργό που χειρίζεται την υπόθεση από την πρώτη στιγμή.

«Σήμερα, ενώπιον του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λαρίσης κου Δασκαλοπούλου θα καταθέσουμε δικόγραφο, με το οποίο αφενός μεν θα δηλώνουμε την ευθεία αντίρρησή μας για το ενδεχόμενο της αντικαταστάσεως των ως άνω Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών που επιμελούνται μέχρι τώρα της ανακρίσεως και ταχύτατα έχουν προβεί σε εξαιρετικές ανακριτικές πράξεις, όπως διαπιστώσαμε από τη μελέτη της μέχρι τώρα σχηματισθείσης δικογραφίας, και συγχρόνως ζητούμε αντί της αντικαταστάσεως της κας Σούρλα και του κου Τζαμαλή, ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Λαρίσης να αποφασίσει άμεσα τον διορισμό και δεύτερου τακτικού Ανακριτού για την όσο δυνατόν ταχύτερη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας», σημειώνεται στο δελτίο Τύπου του γραφείου του κ. Κούγια.

Στο δελτίο Τύπου συμπεριλαμβάνεται και το δικόγραφο που θα κατατεθεί, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

«… οι εντολείς μου πληροφορήθηκαν ότι το ανακριτικό έργο αφαιρείται από αυτούς τους δύο λειτουργούς και θα ανατεθεί σε Εφέτη Ανακριτή με γνωμοδοτούντα Εισαγγελέα είτε τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας κο Δασκαλόπουλο, ο οποίος συνταξιοδοτείται σε 3 μήνες, είτε κάποιον άλλο Εισαγγελέα Εφετών και ότι οι ελπίδες τους για την ταχύτατη ανακριτική διερεύνηση της υποθέσεως και την ταχύτατη απόδοση ευθυνών σε αυτούς που πρέπει να αποδοθούν, εξανεμίζονται, αφού κάθε φορά που η Δικαιοσύνη ανέθεσε την ανάκριση σε Εφέτες Ανακριτές, με λίγες εξαιρέσεις (όπως στην υπόθεση αυτοκαθάρσεως της Δικαιοσύνης, όπου την ανάκριση διεξήγαγαν δυο Εφέτες Ανακριτές, οι μετέπειτα Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου κ.κ. Σίδερης και Μπαλτάς), οι ανακρίσεις βάλτωσαν χρονικά και δυστυχώς με τη μετατροπή των κακουργημάτων σε πλημμελήματα τα εγκλήματα παραγράφηκαν, χωρίς ποτέ κανένας να τιμωρηθεί».

Επίσης, τονίζεται στο δικόγραφο ότι οι εντολείς του κ. Κούγια «δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν την αντικατάσταση ούτε της Πρωτοδίκη κας Σούρλα ούτε του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαρίσης κου Τζαμαλή από Εφέτη Ανακριτή και γνωμοδοτούντα Εισαγγελέα Εφετών αντίστοιχα και συγχρόνως αιτούνται όπως την ανακριτική διαδικασία, εκτός της κας Σούρλα και μόνο για λόγους ταχύτητος στην απονομή της Δικαιοσύνης, διά της ταχυτάτης διεξαγωγής του ανακριτικού έργου, ορισθεί να διενεργήσει και δεύτερος Ανακριτής ή Ανακρίτρια από το Πρωτοδικείο Λαρίσης».

