Ο Πολ Όστερ πάσχει από καρκίνο

Η «κραυγή αγωνίας» της συζύγου του διάσημου Αμερικανού συγγραφέα.

Ο Αμερικανός συγγραφέας Πολ Όστερ, διάσημος χάρη στα μυθιστορήματά του με φόντο τη Νέα Υόρκη και πρωταγωνιστές συχνά περιθωριακούς ή αποπροσανατολισμένους, πάσχει από καρκίνο, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η σύζυγός του.

Ο λογοτέχνης, 76 ετών, νοσηλεύεται στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ανέφερε η σύζυγός του Σίρι Χούστβετ, επίσης συγγραφέας, μέσω Instagram.

«Ο σύζυγός μου διαγνώστηκε πως έχει καρκίνο τον Δεκέμβριο, ήταν άρρωστος τους προηγούμενους μήνες», έγραψε.

«Ζω πλέον σ’ ένα μέρος που έχω καταλήξει να αποκαλώ Cancerland» (σ.σ. «τόπος του καρκίνου»), συνέχισε. «Πολλοί περνούν τα σύνορά του, είτε επειδή είναι άρρωστοι οι ίδιοι, είτε γιατί αγαπούν κάποιον, πατέρα, παιδί, σύζυγο ή φίλο που έχει, ή είχε, καρκίνο», πρόσθεσε.

Ο Πολ Όστερ είναι ο συγγραφέας τριάντα και πλέον βιβλίων, που έχουν μεταφραστεί σε πάνω από σαράντα γλώσσες.

Έγινε γνωστός το 1982, με το βιβλίο του Η επινόηση της μοναξιάς, αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα στο οποίο ανατέμνει την προσωπικότητα του πατέρα του, «ενός αόρατου ανθρώπου».

Ο συγγραφέας απέκτησε διεθνή φήμη το 1987, με την «Τριλογία της Νέας Υόρκης», νουάρ που εμπνεύστηκε από την αστυνομική λογοτεχνία.

Η κυρία Χούστβετ δεν διευκρίνισε το είδος του καρκίνου από τον οποίο πάσχει ο σύζυγός του, ούτε την πρόγνωση. «Το να ζεις με κάποιον που έχει καρκίνο και βομβαρδίζεται από χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία είναι περιπέτεια ανάμεσα στην εγγύτητα και τον χωρισμό», έγραψε.

«Δεν είναι πάντα εύκολο να περπατάς πάνω σ’ αυτό το τεντωμένο σκοινί...», έκρινε η κυρία Χούστβετ.

