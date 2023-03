Πολιτισμός

Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου: Πρεμιέρα με την ταινία “Mon Crime”

Που και πότε θα γίνει η τελετή έναρξης του 23ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος.

Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος επιστρέφει και πάλι στις αίθουσες, στο καθιερωμένο ανοιξιάτικο ραντεβού του με τους/ις σινεφίλ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Ηρακλείου και Χανίων, από τις 21 έως τις 29 Μαρτίου 2023.

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, σε συνεργασία με την Unifrance και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα των Πρεσβειών του Βελγίου, της Ελβετίας, του Καναδά, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας και με τη συμμετοχή του Τσέχικου Κέντρου Αθήνας, διοργανώνουν την Τελετή Έναρξης του 23ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος.

Η τελετή έναρξης του 23ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος, θα λάβει χώρα την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023, στις 20:00, στο Θέατρο Παλλάς.

Θα προβληθεί η ταινία Το Έγκλημά μου (Μοn Crime), του Francois Ozon.





