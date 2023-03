Κόσμος

Η Βόρεια Κορέα απαντά με βαλλιστικούς πυραύλους στα γυμνάσια ΗΠΑ - Νότιας Κορέας (εικόνες)

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση τουλάχιστον δύο βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς (SRBM) προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας, όπως είναι γνωστή στην κορεατική χερσόνησο η περιοχή που αποκαλείται Θάλασσα της Ιαπωνίας από το Τόκιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού επιτελείου στη Σεούλ, μερικές ώρες αφού άρχισαν νέα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας.

Τα κοινά γυμνάσια των ενόπλων δυνάμεων της Σεούλ και της Ουάσιγκτον, που βαφτίστηκαν «Freedom Shield», χαρακτηρίζονται τα μεγαλύτερα της τελευταίας πενταετίας. Ξεκίνησαν με φόντο την ανακοίνωση της Πιονγκγιάνγκ χθες πως εκτόξευσε δυο πυραύλους Κρουζ από υποβρύχιο.

Οι ασκήσεις θα διαρκέσουν τουλάχιστον δέκα ημέρες και σκοπός τους είναι να προετοιμαστούν οι στρατοί των δύο χωρών για την αντιμετώπιση των «αυξανόμενων» απειλών της Βόρειας Κορέας. Η Πιονγκγιάνγκ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως η δοκιμή των πυραύλων Κρουζ είχε σκοπό την επαλήθευση της λειτουργικότητας των «μέσων αποτροπής» της «σε διάφορα πεδία».

Γενικά, τα κοινά γυμνάσια ΗΠΑ-Νότιας Κορέας χαρακτηρίζονται από τη Βόρεια Κορέα πρόβες εισβολής στο έδαφός της. Ουάσιγκτον και Σεούλ απορρίπτουν την κατηγορία αυτή.

Το 2022, η βορειοκορεατική ηγεσία χαρακτήρισε «αμετάκλητο» το καθεστώς πυρηνικής δύναμης και διεξήγαγε αριθμό δοκιμών βαλλιστικών πυραύλων άνευ προηγουμένου, αψηφώντας αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θεωρητικά της απαγορεύουν την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Η ένταση στην κορεατική χερσόνησο δεν σταματά να ανεβαίνει από πέρυσι. Την Παρασκευή, το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA μετέδωσε πως ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν διέταξε τον στρατό του να αυξήσει τα γυμνάσια για «αληθινό πόλεμο».

Στην άλλη πλευρά η κυβέρνηση των ΗΠΑ διατρανώνει επανειλημμένα τη δέσμευσή της να υπερασπιστεί τη Νότια Κορέα χρησιμοποιώντας «όλο το φάσμα» των αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων, «συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών».

