Προπονητής Ταε Κβον Ντο - βιασμοί ανηλίκων: Συνθήματα οργής στην σχολή του 44χρονου (εικόνες)

Την οργή του κόσμου έχει προκαλέσει η δράση του 44χρονου που έχει σχολή στην Ηλιούπολη και συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού σε βάρος ανήλικων αθλητριών.

Μία ακόμη υπόθεση που αφορά βιασμούς ανηλίκων έχει συγκλονισει το πανελλήνιο. Τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την την δράση του 44χρονου προπονητή ταε κβον ντο ο οποίος για περισσότερα από δέκα χρόνια φέρεται να βίαζε πέντε ανήλικες αθλήτριες του στο σπίτι του και στη σχολή πολεμικών τεχνών στην Ηλιούπολη έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Το βράδυ της Τετάρτης, έγραψαν συνθήματα στο γυμναστήριο που έκανε προπονήσεις ο 44χρονος. "2 μέτρα κάτω από την γη για κάθε παιδοβιαστή" έγραψαν συγκεκριμένα στην τζαμαρία της επιχείρησης.

Ο προπονητής, διατηρούσε γυμναστήριο στην περιοχή της Ηλιούπολης, το οποίο σύμφωνα με τις καταγγελίες, είχε γίνει κολαστήριο για τις 5 κοπέλες, τότε ανήλικες που σύμφωνα με όσα έχουν περιγράψει ζούσαν τον εφιάλτη στα χέρια του.

Ο 44χρονος, γνωστός παγκόσμιος πρωταθλητής του ταε κβο ντο με διακρίσεις και μετάλλια, κατηγορείται ότι από το 2009 έως το 2020 είχε βιάσει κατά συρροή 5 ανήλικες αθλήτριές του, ηλικίας από 12 εως 16ετών. Ο κατηγορούμενος ο οποίος συνελήφθη βάση εντάλματος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Ο 44χρονος, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, φέρεται να προσέγγιζε τις ανήλικες αθλήτριες του αρχικά με κολακευτικά σχόλια για τις αγωνιστικές τους επιδόσεις, εν συνεχεία φέρεται να έπειθε τα ίδια και τους γονείς τους να ακολουθήσουν το αγωνιστικό τμήμα και έτσι σταδιακά κατάφερνε να τις απομονώσει στο γυμναστήριο, σε ατομικές προπονήσεις μαζί του.

