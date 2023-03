Πολιτισμός

Εθνικό Θέατρο: Έληξε η κατάληψη στο κτήριο Τσίλλερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έληξε η κατάληψη στο κτήριο Τσίλλερ, ανοίγει το Εθνικό Θέατρο. Τι συμβαίνει με το κτήριο Ρεξ.

Έληξε, σήμερα (23/3), κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής Σπουδαστών Δραματικών Σχολών, η κατάληψη στο κτήριο Τσίλλερ, με την εξέλιξη αυτή να αποτελεί έναυσμα για την άμεση επανεκκίνηση των παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου και για την ομαλή επαναλειτουργία του διοικητικού και τεχνικού έργου στο κτήριο. Ήδη έχουν ανακοινωθεί οι ημέρες και ώρες επανέναρξης των παραστάσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πρώτης κρατικής σκηνής, το κτήριο επιθεωρήθηκε από τους υπαλλήλους του θεάτρου και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν προκληθεί φθορές.

«Παρόλο που η αναστολή της δραστηριότητάς του υπήρξε οδυνηρή, το Εθνικό Θέατρο αντιμετωπίζει με σεβασμό (όπως άλλωστε επανειλημμένως διατυπώθηκε με τις από 28.12.2022, 09.02.2023 και 24.02.2023 δημόσιες ανακοινώσεις του) τα δίκαια αιτήματα για τη διαβάθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, και θα συνεχίσει να συμβάλλει προγραμματικά στην αναγκαία θεσμική διαβούλευση για τη νομοθετική κατοχύρωσή της» αναφέρουν στην ανακοίνωση τους ο καλλιτεχνικός διευθυντής, Γιάννης Μόσχος και το ΔΣ του Εθνικού Θεάτρου. Ταυτόχρονα, καλούν τους αρμόδιους φορείς σε εξέταση κάθε εύλογου αιτήματος που μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες σπουδών, και να προβλέψει υποστηρικτικές παροχές προς τους σπουδαστές. Για τα θέματα αυτά, όπως σημειώνουν, θα συνεχιστεί ο διάλογος με το Σύλλογο Σπουδαστών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.

Την ίδια στιγμή, αναφέρουν πως «σε αντίθεση με τις αποφάσεις των συντονιστικών οργάνων σπουδαστών που οδήγησαν στη λύση των καταλήψεων της Δραματικής Σχολής και του κτηρίου Τσίλλερ, η συνέχιση της κατάληψης στο κτήριο ΡΕΞ από πρόσωπα που δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε σχέση με το Εθνικό Θέατρο δεν έχει καμία ηθική νομιμοποίηση ή πρακτική αποτελεσματικότητα για τη διεκδίκηση αιτημάτων της καλλιτεχνικής κοινότητας».

«Έχουμε την ακλόνητη πεποίθηση ότι το ανοικτό Εθνικό Θέατρο είναι μονόδρομος ώστε να συνεχίσει να επιτελεί την πολιτιστική αποστολή του, αλλά και να συμβάλλει στην ευόδωση των αιτημάτων αυτών» τονίζουν στην ανακοίνωσή τους και καλούν όσους παραμένουν στο κτήριο ΡΕΞ να λύσουν άμεσα την κατάληψη και την Δευτέρα 27/3 08:00 να γίνει η παράδοση-παραλαβή του κτηρίου στους υπευθύνους του Εθνικού Θεάτρου. Σε άλλη περίπτωση, όπως αναφέρουν, η Διοίκηση του Θεάτρου θα αναγκαστεί να προχωρήσει στην διακοπή της διοικητικής υποστήριξης του κτηρίου (με απόσυρση μεταξύ άλλων του προσωπικού ασφαλείας), και στην ανάληψη κάθε άλλης αναγκαίας νόμιμης ενέργειας για την επάνοδο του κτηρίου στη σκοπούμενη λειτουργία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Γρίπη - RSV: Δεκάδες θάνατοι σε μια εβδομάδα στην Ελλάδα

Μεταμόσχευση: Προσπάθησε να “κλέψει” νεφρό για την κόρη του

Τραγωδία στα Τέμπη: νέες καταθέσεις για το δυστύχημα