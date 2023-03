Κοινωνία

Ίλιον: φωτιά σε διαμέρισμα

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμος σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ της Κυριακής, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στη συμβολή των οδών Ιθάκης και Φλέβας στο Ίλιον.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και άμεσα να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική δεν υπήρξε κάποιος εγκλωβισμένος στο διαμέρισμα ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

