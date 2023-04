Πολιτική

Φράχτης στον Έβρο: η επέκταση άναψε “φωτιές” στον τουρκικό Τύπο (εικόνες)

Πως αντιμετωπίζουν μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την επέκταση του φράχτη στον Έβρο.

Επικριτικός είναι ο τουρκικός Τύπος σήμερα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, αναφορικά με την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, σχετικά με τον φράχτη στον Έβρο, με όλα τα ΜΜΕ της γείτονος να κάνουν λόγο για «κατασκευή φράκτη» και όχι για «επέκταση του φράχτη».

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Σαμπάχ» γράφει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στον ελληνικό Τύπο για τις σκανδαλώδεις υποσχέσεις σχετικά με την Τουρκία και κάνει λόγο για «σχέδιο Μητσοτάκη», αναφέροντας ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προέβη στις υποσχέσεις αυτές για να μαζέψει ψήφους, επισκέφθηκε χθες τον Έβρο», δηλώνοντας ότι οι παράτυποι μετανάστες «Δεν θα μπορούν να φτάσουν σε μας».

Ακόμη αναφέρει ότι «η Ελλάδα έχει πάρει πίσω το χέρι φιλίας που άπλωσε στην Τουρκία κατά τους σεισμούς».

Η εθνικιστική εφημερίδα «Γενίζ Τσαγ», κυκλοφορεί με τίτλο «Υποσχέσεις για Τουρκία του Έλληνα Πρωθυπουργού στις εκλογές» και γράφει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι θα κατασκευάσει φράχτη στα σύνορα με την Τουρκία.

Από την πλευρρά τους, «Ντουβάρ» και «Σον Ντακικά» κάνουν λόγο για «Υπόσχεση Μητσοτάκη ότι θα κατασκευαστεί φράχτης σε όλο το μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων».









