Εκλογές - Μιθριδάτης: η απάντηση για τα σεξιστικά σχόλια

Τι απαντά στις βολές απο την Νέα Δημοκρατία, σχετικά με αναρτήσεις του στα social media, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του με τον ΣΥΡΙΖΑ

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Μιθριδάτης, που μετά την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να τον εντάξει στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, έχει στρέψει πάνω του την προσοχή για απόψεις που έχει κατά καιρούς «ανεβάσει» στον λογαριασμό του, απαντά τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «πάντα θα είμαι κόντρα στους διαχωρισμούς, τις διακρίσεις και τις στερεοτυπίλες».

Απαντώντας στην σφροδρή κριτική της Νέας Δημοκρατίας, που έδωσε στην δημοσιότητα παλαιότερες αναρτήσεις του, ο Μιθριδάτης αναφέρει: «Έχω πολλά χρόνια έκθεσης στις πλάτες μου αγαπητοί μου και ο κόσμος με έχει κρίνει ήδη. Ξέρει πως πάντοτε υπερασπίζομαι τα δικαιώματα των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ και κάθε ανθρώπου γενικότερα. Πάντα θα είμαι κόντρα στους διαχωρισμούς, τις διακρίσεις και τις στερεοτυπίλες».

Μάλιστα, στο tweet του παραθέτει και ένα μικρό κείμενο ως απάντησε σε τρολ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

Την δήλωση Μιθριδάτη σχολίασε με ανακοίνωση της η ΝΔ στην οποία αναφέρει: «Δεν χρειάζονται ούτε ανακοινώσεις, ούτε δηλώσεις εκ των υστέρων από τον Μιθριδάτη. Οι αναρτήσεις του μιλούν από μόνες τους κι αναπαράγουν τις χειρότερες ομοφοβικές και σεξιστικές «στερεοτυπίλες». Ο Τομέας Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ έχει να πει κάτι ή όλα καλά;»

