Πέθανε ο Πέτρος Καλαφάτης

Θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ η είδηση του θανάτου του Πέτρου Καλαφάτη.



Με ανάρτησή της στα Social Media, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του, πρώην προέδρου του συλλόγου, Πέτρου Καλαφάτη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή.

«Ο Πέτρος Καλαφάτης υπήρξε από τους επιδραστικότερους παράγοντες του Συλλόγου με έντονη συνεισφορά σε μεγάλες επιτυχίες σε διαφορετικές μάλιστα περιόδους. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση.

Ο εκλιπών, θείος του υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρου Καλαφάτη, βρέθηκε αρχικά στην προεδρία του ΠΑΟΚ από το 1984 μέχρι το 1986 και βίωσε σημαντικές επιτυχίες, με πιο σπουδαία την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδος, το 1985, δεύτερου στην Ιστορία του συλλόγου. Ακόμη, ο Καλαφάτης ήταν πρόεδρος των «ασπρόμαυρων» το 1998 και τη διετία 2001-03.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του, πρώην Προέδρου της ομάδας μας, Πέτρου Καλαφάτη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή. Ο Πέτρος Καλαφάτης υπήρξε από τους επιδραστικότερους παράγοντες του Συλλόγου με έντονη συνεισφορά σε μεγάλες επιτυχίες σε διαφορετικές μάλιστα… pic.twitter.com/enzNshVzNR

— PAOK FC (@PAOK_FC) April 4, 2023

