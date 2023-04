Πολιτική

Ραγκούσης: Μηνύσεις για την επίθεση στην Πάρο

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, μετά την επίθεση που έγινε στο σπίτι του, στην Πάρο.

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννης Ραγκούσης τόσο για συκοφαντική δυσφήμιση από δημοσιεύματα μερίδας του Τύπου όσο και για την χθεσινή εισβολή αγνώστων στο σπίτι του στην Πάρο, όπως ενημερώνουν με δελτίο Τύπου οι εκπρόσωποι του, Θεόδωρος Μαντάς και Ευάγγελος Γεωργακόπουλος.

«Μετά την πρωτοφανή και χυδαία χθεσινή εισβολή αγνώστων στο σπίτι μου στην Πάρο, έχει ήδη κατατεθεί μήνυση για όλα τα σε βάρος εμού και των παιδιών μου τελεσθέντα αδικήματα και έχει κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

Είμαι σίγουρος πως τα θεσμικά όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, τα οποία και είναι αρμόδια για τη σύλληψη και τιμωρία των δραστών, θα ενεργήσουν άμεσα για την αποκατάσταση της έννομης τάξης.

Αυτό είναι το λιγότερο που οφείλω να κάνω μετά την αποτρόπαιη πολιτική και δημοσιογραφική στοχοποίηση και των παιδιών μου», αναφέρει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου των δύο νομικών:

«Ο κ. Ιωάννης Ραγκούσης, βουλευτής της Β΄ εκλογικής περιφέρειας του Πειραιά και πρώην υπουργός, ανέθεσε τη νομική του εκπροσώπηση στις δικηγορικές εταιρίες «Θεόδωρος Π. Μαντάς και Συνεργάτες» και «Ε.Δ. Γεωργακόπουλος και Συνεργάτες».

«Έχουμε εντολή με απόλυτη προτεραιότητα να προβούμε σε σύνταξη και υποβολή μηνύσεων και αγωγών για τη συκοφαντική δυσφήμηση του πρώην υπουργού από μερίδα του Τύπου τις τελευταίες ημέρες καθώς και για το πρωτοφανές περιστατικό της χθεσινής εισβολής αγνώστων δραστών στην οικία του στην Πάρο φωτογραφίζοντας την, τρομοκρατώντας το παιδί του και προσβάλλοντας βάναυσα την προσωπικότητα του ίδιου και των συγγενικών του προσώπων. Η απάντηση του πρώην υπουργού θα δοθεί εκεί που μόνο αρμόζει σε κοινούς συκοφάντες και παραβάτες του νόμου, στα θεσμικά όργανα της Ελληνικής Δικαιοσύνης!», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των δικηγόρων.

