Λαύριο: ο τουρκικός Τύπος “χειροκροτά” το κλείσιμο της δομής (βίντεο)

Μήνυμα καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Νέα σελίδα" φαίνεται να γυρνούν τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, μετά τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία.

Το κλείσιμο της δομής πολιτικών προσφύγων στο Λαύριο, που ήταν ένα χρόνιο "αγκάθι" για την Άγκυρα, η οποία τόνιζε ότι ήταν άνδρο τρομοκρατίας κατά της Τουρκίας, έκανε τον τουρκικό Τύπο να επευφημεί την ενέργεια αυτή.

Όπως αποκάλυψε αποκλειστικά ο ΑΝΤ1, για τη δομή, το κέντρο ουσιαστικά δεν δέχεται νέους πρόσφυγες από το 2017 αλλά φιλοξενούσε ακόμα 100 περίπου Κούρδους κυρίως πολιτικούς πρόσφυγες που ανήκουν στο Εργατικό Κόμμα του κουρδιστάν.

Υπο αυτή την εννοια ηταν πάντα ένα "καρφί" στα μάτια της Τουρκίας που υποστηριζε ότι στο Λαύριο υπήρχε κέντρο εκπαίδευσης ενώ εκεί φιλοξενούνταν κάποιοι γερολυκοι του PKK και οικογένειες.

Οι μισοί από αυτούς συμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, εχουν συμφωνήσει να μεταφερθούν όπως

άλλωστε και ο δήμος του Λαυρίου, που με σημερινή τροπολογία παίρνει το κέντρο για να στεγάσει τις δημοτικές του υπηρεσίες.

O τουρκικός Τύπος θεωρεί ως απόρροια του καλού κλίματος στα ελληνοτουρκικά το κλείσιμο του προσφυγικού καταυλισμού στο Λαύριο. Η Τζουμχουριέτ γράφει: "Κλείνει το στρατόπεδο Λαυρίου στην Ελλάδα που είναι γνωστό ως «φωλιά τρομοκρατίας»", ενώ η Μιλιέτ επιλέγει τον τίτλο: "Συγκεκριμένο βήμα στην νέα σελίδα! Η Ελλάδα κλείνει τον θύλακα της τρομοκρατίας στο Λαύριο".

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα καλής γειτονίας στην Άγκυρα, υπό τον όρο να συνεχισθεί η πολιτική της εκτόνωσης, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. "Δεν θέλω να είμαστε σε συνεχή τροχιά σύγκρουσης με την Τουρκία", διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι θέλουμε λιγότερη ένταση στο Αιγαίο.

Παράλληλα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, τάχθηκε υπέρ της παράτασης του μορατόριουμ στις στρατιωτικές ασκήσεις στο Αιγαίο, την τουριστική περίοδο, όπως είχε συμφωνηθεί με το μνημόνιο Παπούλια - Γιλμάζ.





