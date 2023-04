Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης - Λεβαδειακός: μεγάλη νίκη για τους Βοιωτούς

Ο Λεβαδειακός επικράτησε στην Τρίπολη, στην πρώτη νίκη του στα Play Out της Super League.

Την πρώτη νίκη του στα Play Out της Super League (μετά από δύο ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια) πανηγύρισε ο Λεβαδειακός στην Τρίπολη, επικρατώντας 1-0 του Αστέρα. Χάρη στο γκολ του Γιαννιώτα στο 37΄, η ομάδα της Βοιωτίας πανηγύρισε το παρθενικό της εκτός έδρας «τρίποντο» στο φετινό πρωτάθλημα και αναπτέρωσε τις ελπίδες της για παραμονή στην κατηγορία.

Το ματς ξεκίνησε με δοκάρι για τον Αστέρα μόλις στο 3ο λεπτό, σε σέντρα-σουτ του Κρεσπί, για να απαντήσουν οι φιλοξενούμενοι στο 6΄, με σουτ του Νίκα από καλή θέση που απέκρουσε ο Τσιφτσής. Για να καταγραφεί η επόμενη ευκαιρία, χρειάστηκε να φτάσει το 30ο λεπτό, όταν ο Τσιφτσής επενέβη και πάλι σωτήρια σε προσπάθεια του Γερεμέγεφ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Παναγιώτου κόντραρε και η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Τελικά, ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ στο 37΄ με τον Γιαννιώτα, μετά από ωραία προσπάθεια και ασίστ του Γερεμέγεφ. Ο σκόρερ υποδείχθηκε αρχικά σε θέση οφσάιντ, αλλά το VAR διόρθωσε το λάθος του βοηθού και το γκολ μέτρησε. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Μπαράλες να μην μπορεί εκμεταλλευθεί τη σέντρα του Αλβαρες και να σκοράρει.

Με το ξεκίνημα του β΄ μέρους (47΄) ο Λεβαδειακός έχασε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του, με τον Ατιένθα να προλαβαίνει τελευταία στιγμή τον Γερεμέγεφ, που ήταν έτοιμος να σκοράρει προ κενής εστίας. Οι γηπεδούχοι είχαν τις δικές τους στιγμές, στο 61΄ με σουτ του νεοεισελθόντα Σίτο που απέκρουσε ο Γκροφ και στο 67΄ με άστοχη κεφαλιά του Ιγκλέσιας, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση και αρχίζουν να... αγχώνονται, αφού η διαφορά τους από τη «διακεκαυμένη ζώνη» μειώθηκε στους πέντε βαθμούς.

Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κίτρινες: Γκαρντάβσκι, Κρεσπί - Πας, Παναγιώτου, Μεχία, Μπελμόντ

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ακης Μάντζιος): Τσιφτσής, Ατιένθα, Καστάνιο, Αλβαρες, Γκαρντάβσκι (46΄ Τιλίκα), Γκαρσία, Μουνάφο (84΄ Ντεμιντένκο), Ιγκλέσιας, Μπαρτόλο, Κρεσπί (56΄ Σίτο), Μπαράλες (56΄ Κωστέας)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Γκροφ, Χάμοντ (46΄ Μπελμόντ), Βινίσιους, Τσάπρας, Παναγιώτου (57΄ Βήχος), Νίκας, Μεχία, Γιαννιώτας (84΄ Ντεντάκης), Γερεμέγεφ (88΄ Σακό), Γιάγκας, Πας (57΄ Δούμτσιος)

