Κοινωνία

Δημήτρης Φιντιρίκος: Θύμα διάρρηξης ο επιχειρηματίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διαρρήκτης άρπαξε από το σπίτι του Δημήτρη Φιντιρίκου ρολόγια μεγάλης αξίας.



Θύμα διάρρηξης έπεσε τη Δευτέρα του Πάσχα ο επιχειρηματίας, Δημήτρης Φιντιρίκος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από αστυνομικός πηγές, άγνωστος δράστης αφού εισέβαλε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ στον κήπο της τριώροφης μεζονέτας του επιχειρηματία στην περιοχή της Βούλας, κατάφερε να μπει στο σπίτι από το παράθυρο του δεύτερου ορόφου.

Ο δράστης έκανε άνω κάτω το σπίτι του επιχειρηματία και κατάφερε να εντοπίσει 5 ρολόγια, 2 εξ αυτών Rolex, πολύ μεγάλης χρηματικής αξίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γνωστός επιχειρηματίας την ώρα της διάρρηξης απουσίαζε από το σπίτι, ωστόσο μέσα εκείνη την ώρα βρισκόταν η Γεωργιανή οικιακή βοηθός, η οποία αντιλήφθηκε την διάρρηξη. Η οικιακή βοηθός δεν πρόλαβε να αντιδράσει, αφού μόλις αντιλήφθηκε τον δράστη εκείνος τράπηκε σε φυγή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστεία στην Ακρόπολη: Συνελήφθη και δεύτερος δράστης - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 18χρονος

Νέος Κόσμος – παιδική χαρά: Σοβαρός τραυματισμός 7χρονου

Χρήστος Κόγιας: Θύμα απάτης ο γνωστός Youtuber - Πώς του πήραν 4000 ευρώ