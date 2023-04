Κοινωνία

Τέμπη: Το πόρισμα της Επιτροπής για την πολύνεκρη τραγωδία

Στη δημοσιότητα το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, 228 σελίδων, που εξέτασαν τα αίτια της θανατηφόρας σύγκρουσης στα Τέμπη. Τα διαχρονικά προβλήματα και τα ανθρώπινα λάθη.

Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα Πέμπτη το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, 228 σελίδων, που εξέτασαν τα αίτια της θανατηφόρας σύγκρουσης στα Τέμπη που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 57 επιβάτες.

Όπως αναφέρει το πόρισμα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πόρισμα καταγραφής και όχι συγκάλυψης, από την ανάλυση των πραγματικών περιστατικών που προηγήθηκαν του δυστυχήματος και του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογικού εξοπλισμού που υφίσταντο την ημέρα του δυστυχήματος προκύπτει ότι το δυστύχημα ήταν συνέπεια της συνδρομής πολλών παραγόντων, που αφορούν το επίπεδο λειτουργίας, το ανθρώπινο δυναμικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και το διοικητικό επίπεδο.

Στο πόρισμα των 228 σελίδων, το οποίο χωρίζεται σε 10 κεφάλαια, υπάρχει επιμερισμός ευθυνών σε οργανισμούς και πρόσωπα, όπως στον OΣE, στην ΕΡΓΟΣΕ, στη Ρυθμιστική Αρχή Συγκοινωνιών, στη Hellenic Train αλλά και στον μοιραίο σταθμάρχη, που προφυλακίστηκε μετά το τραγικό δυστύχημα καθώς και στους μηχανοδηγούς, οι οποίοι φέρονται να μην τήρησαν τους κανονισμούς.

Υπάρχει, επίσης, αναφορά στην ανάγκη να γίνει άμεσα εκσυγχρονισμός του σιδηροδρόμου, καθώς διαπιστώνονται χρόνιες παθογένειες, όπως και για την ανάγκη ριζικών αλλαγών σε θέματα μετατάξεων και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Σύμφωνα με την Επιτροπή το Πόρισμα δεν ασχολείται με καταλογισμό ή και με επιμερισμό ευθυνών, (αναλύει, δεν δικάζει) αρμοδιότητα που σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο ανήκει μόνο στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οι οποίες ήδη εργάζονται με γοργό ρυθμό προς την κατεύθυνση αυτή.

Κύριο μέλημα των Μελών της Επιτροπής ήταν, μετά την ανάλυση των συνθηκών του τραγικού δυστυχήματος να αναδειχθούν και να εντοπιστούν τα προβλήματα στην όλη διάρθρωση των εμπλεκομένων στη λειτουργία των σιδηροδρομικών μεταφορών, Φορέων, Οργανισμών και Αρχών και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων φυσικών ή νομικών προσώπων και ιδίως να προταθούν λύσεις, που θα συμβάλουν - στο πλαίσιο και των λοιπών διερευνήσεων, μελετών, προτάσεων και πρωτοβουλιών των αρμοδίων προς τούτο Φορέων και Αρχών στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων που θα αποτρέψουν ίδια ή παρόμοια δυστυχήματα στο μέλλον.

Ευχή της Επιτροπής είναι το Πόρισμα να αξιοποιηθεί αποκλειστικά για τον παραπάνω σκοπό και σε κάθε περίπτωση να μην αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής ή κομματικής εκμετάλλευσης ή αντιπαράθεσης, πρακτική που δεν συνάδει με το ερευνόμενο, τραγικό για όλους τους Έλληνες συμβάν.

Ο τομεάρχης Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ακόμα και το πόρισμα που «παρήγγειλε» η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το δυστύχημα των Τεμπών την εκθέτει πολλαπλά. Αναδεικνύει τις ευθύνες των Μητσοτάκη και Καραμανλή και ξεσκεπάζει την επιχείρηση συγκάλυψης.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

Η τηλεδιοίκηση στο τμήμα Λάρισα - Θεσσαλονίκη δεν λειτουργούσε από τον Ιούλιο του 2019.

Στη Λάρισα λειτουργούσε τοπικός πίνακας χειρισμού και όχι τηλεδιοίκηση, όπως επέμενε ο κ. Γεραπετρίτης, ενώ ο σταθμάρχης «έβλεπε» το τρένο μόνο για 2,8 χλμ από την έξοδο της Λάρισας και όχι για 12 χλμ που έλεγε η κυβέρνηση.

Το σύστημα ETCS, που δεν ολοκληρώθηκε με ευθύνη Καραμανλή, θα μπορούσε να έχει αποτρέψει τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Η εκπαίδευση του μοιραίου σταθμάρχη ήταν ελλιπής και ανεπαρκής, ενώ η μετάταξή του κακώς έγινε. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει τη συγκάλυψη. Οι ευθύνες του είναι βαρύτατες.





