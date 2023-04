Κοινωνία

Αιόλου: Φωτιά σε ακατοίκητο κτήριο (βίντεο)

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στην περιοχή και ρίχτηκαν στην μάχη με τις φλόγες.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας, σε ακατοίκητο κτήριο, επί της οδού Αιόλου, στο κέντρο της Αθήνας.

Το κτήριο βρίσκεται στην συμβολή της Αιόλου με την οδό Αγίας Ειρήνης, κοντά στον ομώνυμο ναό..

Εικόνες από την πυρκαγιά μετέδωσε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στην κατάσβεση της φωτιάς, που ξέσπασε στις 6:36 υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, εσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε υδροφόρα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, η σκεπή του κτηρίου έχει καταρρεύσει μερικώς, ενώ λόγω της παλαιότητας του κτηρίου είναι δύσκολη η μετακίνηση πυροσβεστών μέσα στο ακίνητο.

Όπως είπε ο Γιάννης Αρτοποιός, γύρω στις 07:30, λόγω της κινητοποίησης των πυροσβεστών και της ανάπτυξης δεύτερου βραχιονοφόρου οχήματος, που θα κάνει ρίψεις νερού από ψηλά, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Καραγιώργη Σερβίας.

Επεσήμανε ότι δεν υπάρχει φόβος επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενα κτήρια, καθώς και ότι απο τον έλεγχο των πυροσβεστών δεν έχει εντοπιστεί ανθρώπινη παρουσία στο ακίνητο, καθώς υπήρχε ο φόβος να έχει εγκλωβιστεί σε αυτό κάποιος άστεγος που τυχόν είχε βρει προσωρινό καταφύγιο στο ακατοίκητο κτήριο.

