Συνταγές

Παστίτσιο από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Συνταγή για εύκολο παστίτσιο με πλούσια κρέμα ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό" η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Συνταγή για εύκολο παστίτσιο με πλούσια κρέμα που γεμίζει την τρύπα του ζυμαρικού και σκάει στο στόμα σε κάθε μπουκιά, ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό" η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, αυτή η συνταγή για παστίτσιο θα ξετρελάνει κάθε μικρό, αλλά και κάθε μεγάλο που θα την δοκιμάσει.

Υλικά -Για τα μακαρόνια

500 γρ. ζυμαρικά (ριγκατόνι ή κοραλάκι ή κοφτό μακαρόνι)

Αλάτι

3 - 4 κ.σ. κεφαλοτύρι (για την κρούστα)

Για τη ζουμερή σάλτσα κιμά

700 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος

4 κ.σ. ελαιόλαδο

1 φέτ. μπέικον (προαιρετικά)

1 σκελ. σκόρδο

1 μέτριο κρεμμύδι

1 κλων. σέλερι

2 καρότα

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1/4 φλ. κονιάκ

1 συσκ. ψιλοκομμένες ή τριμμένες ντομάτες

1/2 φλ. νερό

1 δαφνόφυλλο

1/2 ξυλάκι κανέλλας

Αλάτι

Πιπέρι

Για την εύκολη κρέμα μπεσαμέλ

1250 γρ. γάλα

125 γρ. κορν φλάουρ (6 κ.σ.)

2 κ.σ. βούτυρο

2 αυγά χτυπημένα (προαιρετικά)

Αλάτι

1 πρέζα/ες μοσχοκάρυδο

1/2 φλ. κεφαλοτύρι

Για τη ζουμερή σάλτσα κιμά

Ξεκινάμε βάζοντας στο μπλέντερ το μπέικον, το σκόρδο, το κρεμμύδι, το καρότο και το σέλερι και τα ψιλοκόβουμε (ή τα ψιλοκόβουμε στο χέρι).

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα και ροδίζουμε τον κιμά για 3 – 4’ από κάθε πλευρά να ψηθεί.

Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε να μαραθούν για λίγα λεπτά.

Προσθέτουμε τον πελτέ, τον ψήνουμε, ανακατεύοντας, τρίβοντάς τον στη βάση της κατσαρόλας, για 1 λεπτό.

Σβήνουμε με το κονιάκ και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Προσθέτουμε τις ντομάτες, φρέσκες ή κονκασέ, και 1/2 φλιτζάνι νερό.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια και σιγοβράζουμε για 30 λεπτά χωρίς να χάσουμε τα υγρά.

Αν στεγνώσει γρήγορα ο κιμάς συμπληρώστε λίγο ζεστό νερό.

Ο κιμάς πρέπει να είναι ζουμερός και μελωμένος.

Προς το τέλος του βρασμού, ρίχνουμε δαφνόφυλλο και κανέλα και αλατοπιπερώνουμε. Θέλω ο κιμάς να είναι αρκετά ζουμερός στο τέλος. Γι’ αυτό ίσως χρειαστεί να προσθέσετε λίγο ζεστό νερό ή ζωμό.

Αφήνουμε τα μυρωδικά να αρωματίσουν για 5 λεπτά και τα αφαιρούμε.

Για την εύκολη κρέμα μπεσαμέλ Βάζουμε όλα τα υλικά κρύα στην κατσαρόλα (εκτός από τα αυγά) και ανακατεύοντας τακτικά σε μέτρια προς δυνατή φωτιά αφήνουμε να βράσει και να πήξει για λίγα λεπτά.

Μόλις βράσει η εύκολη κρέμα μπεσαμέλ, αποσύρουμε από τη φωτιά. Αφήνουμε να κρυώσει για 5-6΄ και προσθέτουμε τα χτυπημένα αυγά και το κεφαλοτύρι.

Ανακατεύουμε με γρήγορες κινήσεις με το σύρμα, ώστε γρήγορα τα αυγά να ομογενοποιηθούν στην κρέμα. Στήνουμε το παστίτσιο Βράζουμε τα ζυμαρικά, σε αλατισμένο νερό 2- 3 λεπτά λιγότερο από όσο αναγράφεται στην συσκευασία. Τα στραγγίζουμε.

Ρίχνουμε τα ριγκατόνι στον κιμά και προσθέτουμε τη μισή κρέμα και το τυρί. Ανακατεύουμε να γεμίσουν τα ζυμαρικά με τις σάλτσες και τα αδειάζουμε σε βουτυρωμένο ταψί διάστασης 25Χ38εκ. ή πυρίμαχο σκεύος

Μην σας τρομάζει αν οι σάλτσες είναι αρκετά ζουμερές. Θα ρουφήξουν καλύτερα τα ζυμαρικά και θα γίνουν τέλεια. Περιχύνουμε με την υπόλοιπη κρέμα και με πιρούνι ανακατεύουμε ελαφρά να μπει μέσα στα ριγκατόνι.

Δεν τα βάζουμε σε στρώσεις όπως το κλασικό παστίτσιο. Η κρέμα θα γεμίσει την τρύπα του ριγκατόνι και θα σκάει στο στόμα σε κάθε δαγκωνιά.

Πασπαλίζουμε όλη την επιφάνεια με τις 3 κουταλιές κεφαλοτύρι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 180-200 ?C για 30 λεπτά, στη μεσαία σχάρα μέχρι να κάνει ελαφριά κρούστα η επιφάνεια. Δεν κόβεται σε κομμάτια όσο είναι ζεστό.

Σερβίρουμε το παστίτσιο με κουτάλα όσο ακόμα τρέχουν οι κρέμες του.

Αν θέλετε πιο αραιή υφή στη μπεσαμέλ για πιο αφράτο αποτέλεσμα, θα προσθέσετε 1 φλ. γάλα ακόμα στην κρέμα μπεσαμέλ και θα γίνει πιο τρεμουλιαστό το παστίτσιο. Μυστικά Να βράσετε τα ζυμαρικά 2 λεπτά λιγότερο από όσο λέει η συσκευασία.

Ο κιμάς να είναι ζουμερός.

Όλα τα υλικά για την εύκολη μπεσαμέλ να είναι κρύα, όχι ζεστά.

Μπορείτε να παραλείψετε τα αυγά ή να βάλετε μόνο δύο κρόκους.

Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ζυμαρικό με τρύπα στη μέση.

Προαιρετικά 2 φέτες μπέικον ψιλοκομμένες μέσα στον κιμά θα απογειώσουν το παστίτσιο.

