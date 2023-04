Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: σε υψηλούς τόνους η εξέταση Ηλιάδη από τον Κούγια

Ο έντονος διάλογος και το "σύνδρομο Μινχάουζεν" μεταξύ Ηλιάδη και Κούγια στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε η εξέταση του εντατικολόγου Ανδρέα Ηλιάδη από τον συνήγορο υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο οποίος εστίασε τις ερωτήσεις του τόσο στον χρόνο που αντιμετωπίστηκε η ανακοπή της Τζωρτζίνας όσο και στο θέμα του "συνδρόμου Μινχάουζεν" που ερεύνησε ο γιατρός για τη μητέρα.

Όπως είπε ο γιατρός «όταν έχεις 3 αιφνίδιους θανάτους οφείλεις να το κάνεις», όταν ρωτήθηκε από τον κ. Κούγια γιατί ερεύνησε το ενδεχόμενο να πάσχει η μητέρα.

Το θέμα του συνδρόμου τέθηκε προς το τέλος της συνεδρίασης με τον κ. Ηλιάδη να τονίζει: «Υπάρχει το σύνδρομο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου. Είμαι υποχρεωμένος να το θέσω στη διαφορική διάγνωση μου... Το έβαλα χαμηλά. Έπρεπε όμως να το εξετάσω για να το αποκλείσω. Όταν έχεις 3 αιφνίδιους θανάτους οφείλεις να το κάνεις! Η απάντηση μου είναι αυτή».

Κούγιας: Να μας πείτε σε ποιο πρωτόκολλο εντατικολογίας προβλέπεται ότι πρέπει να ερευνηθεί αυτό;

Μάρτυρας: Όλοι οι παιδίατροι του κόσμου είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν!

Πρόεδρος: Υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο αυτό;

Μάρτυρας: Βεβαίως. Οφείλει ο γιατρός να ενημερώσει τις κοινωνικές υπηρεσίες και να ερευνήσει τι συμβαίνει. Ο γιατρός θα πρέπει να απευθυνθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες για να βοηθηθεί και το παιδί και η μητέρα. Απευθύνθηκα στην ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου. Έκανα δυο συνεδρίες μόνος μου με ψυχιάτρους. Συμφωνήσαμε να γίνει τουλάχιστον μια επικοινωνία της μητέρας.

Νωρίτερα μέσα σε οξυμένο κλίμα ο γιατρός δέχθηκε βροχή ερωτήσεων για τη διαχείριση της ανακοπής που έγινε στο Καραμανδάνειο, αλλά και στην διαδικασία που ακολουθήθηκε όταν η Τζωρτζίνα εισήχθη εσπευσμένα στην ΜΕΘ στο Ρίο.

Δεχόμενος πολλές ερωτήσεις για την τετραπληγία της Τζωρτζίνας μετά την ανακοπή, κ. Ηλιάδης είπε πως το πλέον σημαντικό στην υπόθεση είναι ο χρόνος που μένει κάποιος χωρίς οξυγόνο. Όπως ανέφερε τα πρώτα λεπτά είναι τα πλέον κρίσιμα για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και υπογράμμισε: «Την ώρα που γίνεται το ξαφνικό γεγονός πρέπει να έχουμε άμεση παρέμβαση. Το περίφημο φιλί της ζωής που δίνει οξυγόνο, είναι αρκετό να γίνει διάσωση. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι να αρχίσουν άμεσα οι θωρακικές συμπιέσεις. Μέσα στο νοσοκομείο υπάρχει άμεση δυνατότητα» ανέφερε ο μάρτυρας ο οποίος επέμεινε πως μέσα στα κρίσιμα πρώτα τέσσερα λεπτά είναι και η αντίδραση της μητέρας και η ενημέρωση των γιατρών στο Καραμανδάνειο.

Κούγιας: Έχουμε ένα παιδί παράλυτο που μπήκε υγιές στο Νοσοκομείο μία βδομάδα πριν. Ποτέ έγινε τετραπληγικό το παιδί;

Μάρτυρας: Είναι περίπλοκο το κομμάτι της ανακοπής της Τζωρτζίνας. Το κυριότερο είναι ο χρόνος που το παιδί ήταν άνευ οξυγόνου.

Κούγιας: Δηλαδή τα πρώτα λεπτά;

Μάρτυρας: Ακριβώς, πολύ σωστό. Επιμένω και λέω ότι αν υποστώ ανακοπή και δεν έρθει βοήθεια στα 4 λεπτά, τότε θα έχω βλάβες. Το σημαντικό από την ώρα της ανακοπής είναι το πότε θα φωνάξει κάποιος σε βοήθεια! Εκεί είναι τα 4 λεπτά!

Κούγιας: Έχετε στοιχείο ότι η μητέρα του παιδιού δεν κάλεσε αμέσως σε βοήθεια;

Μάρτυρας: Δε γνωρίζω.

Κούγιας: Σε ποιο στάδιο είναι οι βλάβες; Δεν έχουμε στοιχείο ότι η μητέρα δεν πήγε αμέσως. Έχουμε στοιχείο ότι αμέσως πήγαν οι γιατροί. Πού έγινε το τετραπληγικό το παιδί;

Μάρτυρας: Τα 4 και τα 10 λεπτά δεν αφορούν την καρδιακή αναζωογόνηση, αλλά τον χρόνο αναζήτησης βοήθειας

Ο μάρτυρας απαντώντας σε ερωτήσεις για την παρατεταμένη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, που διήρκεσε περισσότερα από 50 λεπτά, είπε πως έχει επιτυχές περιστατικό ανάνηψης διάρκειας 60 λεπτών. «Δεν υπάρχουν δυστυχώς δεδομένα να γνωρίζουμε εκ των προτέρων το τι έκβαση θα έχει. Εμείς οφείλουμε να το κάνουμε. Και 40 λεπτά και 50 λεπτά». Σε άλλο σημείο ο κ. Ηλιάδης τόνισε: «Είναι αρκετά περίπλοκο το ιατρικό κομμάτι της ανακοπής τής Τζωρτζίνας. Αυτό που πιστεύω ότι έδρασε καταλυτικά, ήταν ο χρόνος που η Τζωρτζίνα ήταν άνευ οξυγόνου».

Με έντονο ύφος ο κ. Κούγιας υπέβαλε πολλές ερωτήσεις για το αν και πότε ενημερώθηκαν οι γονείς ότι η Τζωρτζίνα ήταν πλέον τετραπληγική όταν έγινε η μεταγωγή της στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Ο γιατρός απάντησε πως αφού σταθεροποίηθηκε διασωληνωμένη η Τζωρτζίνα διαπίστωσαν τα προβλήματα λέγοντας πως κατά την εισαγωγή στην ΜΕΘ «η αγωνία μου σε κάθε παιδί, όπως και στη Τζωρτζίνα, ήταν μετά τη διάσωσή της, να γίνει καλή αποκατάσταση».

Κούγιας: Όταν ακούσατε τον χρόνο αναζωογόνησης σκεφτήκατε αν υπάρχουν άλλες συνέπειες για τη μικρή;

Μάρτυρας: Η αγωνία μου ήταν μέχρι και την αποσωλήνωση του, που έγινε μετά από 10 μέρες.

Κούγιας: Δεν σας ενδιέφερε αν το παιδί είναι τετραπληγικό ή όχι; Το παιδί όταν παρελήφθη από τον Κοτσώνη (ΜΕΘ), μπορούσατε να διαπιστώσετε αν ήταν ήδη τετραπληγικό;

Μάρτυρας: Κατηγορηματικά, όχι. Όταν τελείωσε αυτό το "τσουνάμι", διαπιστώσαμε προβλήματα όσον αφορά την υγεία της Τζωρτζίνας.

Κούγιας: Ενημερώσατε τους γονείς;

Μάρτυρας: Για πολλά θέματα.

Κούγιας: Τους ενημερώσατε ότι το παιδί πλέον είναι τετραπληγικό;

Μάρτυρας: Μόλις η μαγνητική έγινε, ενημέρωσα ότι έχουμε ένα κακό αποτέλεσμα στη μαγνητική...

Κούγιας: Δεν λέτε όμως μια λέξη για την τετραπληγία. Δεν το είπατε ουδέποτε αυτό στους γονείς! Και δεν το αναφέρατε ποτέ στην κατάθεση σας. Πώς το εξηγείτε αυτό;

Μάρτυρας: Η κατάσταση ενός παιδιού με ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια μπορεί να κρατήσει χρόνια. Το να πεις "τετραπληγικό" είναι όρος που, σωστά, δεν ελέχθη τότε. Η ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια είναι ο σωστός όρος. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, δεν μου αρέσει. Προσπαθούσα να εξηγήσω τι κερδίζει η Τζωρτζίνα, το αν θα έμενε τετραπληγική...

Ο μάρτυρας κλήθηκε να απαντήσει και για το πρωτόκολλο που εφαρμόστηκε όταν η Τζωρτζίνα μπήκε στην ΜΕΘ. Όπως είπε «αυτό που σκεφτήκαμε άμεσα να κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε την Τζωρτζίνα σε ένα πρόγραμμα που λέγεται θεραπευτική υποθερμία. Είναι καλό να γίνεται ακόμα και στο ασθενοφόρο κατά την διακομιδή».

Κούγιας: Άρα "παγώσαμε τον εγκέφαλο της μικρής για να μην πάθει εγκεφαλική βλάβη", αυτό λέτε.

Μάρτυρας: Αυτά είναι διεθνή πρωτόκολλα που είναι αποδεδειγμένα σε όλες τις εντατικές του κόσμου. Τις πρωτογενείς βλάβες δεν τις ξέρω. Τις μαθαίνω μετά την αποσωλήνωση. Να προλάβω τις δευτερογενείς προσπαθώ.

Κούγιας: Σε ποιο χρόνο μπορεί να υποστεί εγκεφαλικό οίδημα;

Μάρτυρας: Η αγωνία του εντατικολόγου, κύριε συνήγορε, είναι ότι οφείλεις μετά την ανακοπή αν δεν θα ανακάμψει, να το βάλεις στο πρωτόκολλο θεραπευτικής υποθερμίας.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο

