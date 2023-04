Αθλητικά

Euroleague: Η Παρτιζάν “άλωσε” την Μαδρίτη - Διπλό και για την Μακάμπι

Το πείσμα της Παρτιζάν και το «δολοφονικό» τρίποντο του Κέβιν Πάντερ στα 0,4΄΄ για τη λήξη, χάρισαν στους Σέρβους ένα σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Ρεάλ, γράφοντας το δεύτερο «break» της βραδιάς, μετά από αυτό της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επικράτησε με 89-87 των Ισπανών, έκανε το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague και επικεντρώνεται στο Game 2 (27/4) στο Wizink Center, πριν η σειρά μεταφερθεί στη Σερβία.

Η Παρτιζάν ήλεγξε τη μοίρα της στο πρώτο ημίχρονο, είχε τον έλεγχο, πριν η Ρεάλ αντιδράσει, βρει το μακρινό σουτ στην τρίτη περίοδο και ανακτήσει το προβάδισμα. Στον... επίλογο του αγώνα και ενώ οι Ισπανοί έδειχναν αποφασισμένοι για το 1-0, η Παρτιζάν αρνήθηκε να σηκώσει λευκή πετσέτα και αρχικά με... τετράποντο του Πάντερ (τρίποντο και φάουλ) και εν συνεχεία με γκολ-φάουλ του Έξουμ διαμόρφωσε το υπέρ της 84-82 στο 38΄.

Οι Γκος και Ντεκ... επανέφεραν την τάξη (87-86 στα 21΄΄), αλλά ο Πάντερ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Με τρίποντο στα 0,4΄΄ για τη λήξη ενώπιον του Γιαμπουσέλε διαμόρφωσε το τελικό 89-87, «σπάζοντας» το πλεονέκτημα έδρας των Ισπανών.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της Παρτιζάν οδήγησε, όπως ήταν αναμενόμενο την επίθεση της ομάδας, τελειώνοντας τον αγώνα με 26 πόντους, 5/8 τρίποντα και φυσικά τις δύο κομβικές εκτελέσεις από τα 6,75 στα τελευταία λεπτά, με αποκορύφωμα τη νικητήρια.

Από τη Ρεάλ, που της έλειψε το τρίποντο (7/22) και έχασε με τραυματισμό τον Έντι Ταβάρες, ξεχώρισε ο Γκάμπριελ Ντεκ με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 44-48, 64-63, 87-89

«Break» με το... καλησπέρα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Με τεράστιο «break» της Μακάμπι Τελ Αβίβ, άνοιξε η αυλαία των πλέι οφ της Euroleague. Οι Ισραηλινοί πέρασαν νικηφόρα με 79-67 από την έδρα της Μονακό, γράφοντας το 1-0 στη σειρά, η οποία παραμένει στο Πριγκιπάτο, ενόψει του Game 2 (27/4), πριν μεταφερθεί στο Τελ Αβίβ.

Η άμυνα της Μακάμπι έκανε τη διαφορά στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα, κρατώντας τους Μονεγάσκους, που τα... έσπασαν από τα 6,75 (4/26 τρίποντα), κάτω από το 20 πόντους σε κάθε μία από τις τέσσερις περιόδους.

Ανεβάζοντας μάλιστα την παραγωγικότητα τους στην επανάληψη, οι Ισραηλινοί εξασφάλισαν μία διψήφια διαφορά ασφαλείας από το τρίτο δεκάλεπτο και ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν μέχρι το τελικό 79-67.

Με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο, ο Ουέιντ Μπόλντγουϊν ήταν ξανά ο απόλυτος πρωταγωνιστής των νικητών, ενώ από τη Μονακό πάλεψαν οι Άλφα Ντιαλό και Μάικ Τζέιμς, σημειώνοντας από 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 33-36, 50-60, 67-79

