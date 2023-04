Πολιτική

Εκλογές 2023 - Διακομματική Επιτροπή: Διαφωνία για το debate των πολιτικών αρχηγών

Χωρίς συμφωνία για το debate των πολιτικών αρχηγών η συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής. Ποια ήταν η αιτία της διαφωνίας.

Χωρίς να βγει «λευκός καπνός» σχετικά με την τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών ολοκληρώθηκε η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών που συνεδρίασε στο υπουργείο Εσωτερικών, υπό την υπηρεσιακή υπουργό Καλλιόπη Σπανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία της διαφωνίας ήταν το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ξεχωριστή τηλεμαχία μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα πέραν της τηλεμαχίας με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, με την οποία συμφώνησαν τα υπόλοιπα κόμματα. Οι κανόνες διεξαγωγής του debate όλων των πολιτικών αρχηγών αναμένεται να εξεταστούν στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής το προσεχές Σάββατο.

Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ επανέφερε το θέμα της δημοσιοποίησης των πρωτογενών και αστάθμητων δεδομένων των δημοσκοπήσεων, ενώ ο εκπρόσωπος της ΝΔ απάντησε ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ενστάσεις για τον τρόπο διεξαγωγής των δημοσκοπήσεων να προσφύγει στην αρμόδια Ελεγκτική Αρχή, ενώ ταυτόχρονα παρέπεμψε στην πρόσφατη απάντηση του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) όταν ετέθη σχετικό αίτημα από την εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΕΔΕΑ απάντησε ότι η δημοσιοποίηση αστάθμιστων δεδομένων αφενός δεν προβλέπεται από τον ν. 3603/2007, αφετέρου η μη δημοσιοποίησή τους αποτελεί την κρατούσα πρακτική σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να υπάρξει ανακοίνωση παραίνεσης προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς για ισοτιμία στην προβολή των κομμάτων, καθώς και να επισπευσθεί η καταβολή της χρηματοδότησής τους, τόσο της έκτακτης (εκλογικής) όσο και του ποσού της τακτικής που εκκρεμεί για το 2023.

Ζητήθηκε ακόμη να υπάρξουν διευκολύνσεις στις μετακινήσεις των εκλογέων στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματός τους, όπως εκπτώσεις στα εισιτήρια με τις συγκοινωνίες (ΚΤΕΛ, τρένα, αεροπλάνα) και ελεύθερη διέλευση από τα διόδια. Από πλευράς ΠΑΣΟΚ υπήρξε πρόταση για χορήγηση «election pass» προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Η απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών ήταν ότι δεδομένου ότι οι εκλογικοί κατάλογοι έχουν κλείσει λόγω της προκήρυξης των εκλογών του Μαΐου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διευκολυνθούν και να ψηφίσουν στον τόπο εργασίας τους, αλλά για τις εκλογές της 2ας Ιουλίου, αρκεί να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των ετεροδημοτών (στο www.ypes.gr), έως 30 Απριλίου, οπότε κλείνει η δεύτερη αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων.

Εάν δεν το πράξουν έως τότε δεν θα μπορούν να ψηφίσουν ως ετεροδημότες στις δεύτερες εκλογές καθώς η τρίτη αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων που θα γίνει στα τέλη Ιουνίου δεν θα μπορεί να τους συμπεριλάβει, καθώς θα έχουν κλείσει λόγω της προκήρυξης των εκλογών.

Στην επιτροπή συμμετέχουν από τη ΝΔ ο Γιάννης Σμυρλής με αναπληρωματικό μέλος τον Ευάγγελο Παπακωνσταντίνου, από τον ΣΥΡΙΖ-ΠΣ ο Κώστας Πουλάκης με αναπληρωματικό τον Ευθύμιο Γεωργόπουλο, από το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Σαλαγιάννης με αναπληρωματικό τον Εμμανουήλ Βελεγράκη, από το ΚΚΕ ο Γιάννης Γκιόκας με αναπληρωματικό τον Βασίλη Δημόπουλο, από την Ελληνική Λύση ο Παύλος Σαράκης με αναπληρωματικό τον Ευάγγελο Φανίδη και από το ΜέΡΑ25 ο Περικλής Ζήκας με αναπληρωματικό μέλος τον Θεοχάρη Πετρόπουλο.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο γενικός γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο γενικός γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Γαλαμάτης, ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) Αθανάσιος Κουτρομάνος, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Εσωτερικών.

