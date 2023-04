Πολιτική

Εκλογές 2023: Σκυλακάκης - Μάρδας στον ΑΝΤ1 για τα προγράμματα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Οι δύο άνδρες, σχολίασαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους στον δρόμο προς τις κάλπες, στον ΑΝΤ1.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, βρέθηκαν καλεσμένοι ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, υποψήφιος Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατια και ο Δημήτρης Μάρδας, υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ Α΄Θεσσαλονίκης.

Με τον χρόνο για τις εκλογές να μετρά αντίστροφα, οι δύο άνδρες, διασταύρωσαν τα ξίφη τους, απαντώντας σε ερωτήσεις της Ρίτσας Μπιζόγλη, για τα προγράμματα των κομμάτων τους που παρουσιάστηκαν σήμερα.

Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, σχολίασε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και το συνέκρινε με αυτό της Νέας Δημοκρατίας και τόνισε ότι είναι ουτοπικό καθώς έχει κόστος 83 δισεκατ. ευρώ.

Ο Δημήτρης Μάρδας, απάντησε, με παραδείγματα, στο πώς μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. “Το πρόγραμμα έχει σχέση με τον προϋπολογισμό, αν βρεθούν τα χρήματα στον προϋπολογισμό όλα μπορούν να εφαρμοστούν” είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, υπήρξε ένας διαπληκτισμός σχετικά με την σπατάλη όπως κατηγόρησε ο Δημήτρης Μάρδας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Θεόδωρο Σκυλακάκη να απαντά για τις περικοπές, και το ποσό που στοίχισε στην Ελλάδα η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

