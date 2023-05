Αθλητικά

Euroleague: Ο Ολυμπιακός στην Πόλη για το “διπλό” και η νίκη της Ρεάλ στο Βελιγράδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι παίκτες του Μπαρτζώκα βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη για να πάρουν πίσω αυτό που τους «έκλεψε» η ομάδα του Ιτούδη. Break στο break από την Μονακό.



Μετά από συγκλονιστικές «μάχες», ανατροπές και εκπλήξεις στους δύο πρώτους αγώνες των πλέι οφ της Euroleague, η αγωνία κορυφώνεται αυτήν την εβδομάδα, όταν διεξάγονται οι 3οι και οι 4οι αγώνες (εφόσον χρειαστεί) που μπορεί να κρίνουν τις τέσσερις φιναλίστ, για το φάιναλ φορ του Κάουνας (19-21/5).

Η πρώτη ομάδα της κανονικής περιόδου ήταν ελληνική, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 1-0 έναντι της Φενερμπατσέ, αλλά να βλέπει την 8η της regular season να κάνει το "break" στο ΣΕΦ και να ισοφαρίζει σε 1-1.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη για να πάρουν πίσω αυτό που τους «έκλεψε» η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και το σίγουρο είναι πως απόψε (3/5, 20:45), οι «ερυθρόλευκοι» θα... ματώσουν στα παρκέ της ULKER Arena για να κάνουν το 2-1, μπροστά στο τουρκικό κοινό που έκανε ανάρπαστα τα εισιτήρια και θα κάνει ό,τι μπορεί από τη δική του πλευρά για να το αποτρέψει.

Ιδανικό σενάριο θα ήταν, ο Ολυμπιακός να πετύχει δύο νίκες μέσα στην Κωνσταντινούπολη και με 3-1 θα προκριθεί στο δεύτερο διαδοχικό φάιναλ φορ, 8ο τα τελευταία 15 χρόνια και 12ο στο σύνολο στην ιστορία του.

Σήμερα (3/5) στις 20:00, η Ζαλγκίρις υποδέχεται στο Κάουνας, την πόλη που θα διεξαχθεί το φάιναλ φορ, την Μπαρτσελόνα. Οι Λιθουανοί, όμως βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, αφού ηττήθηκαν και στα δύο πρώτα ματς στη Βαρκελώνη. Αν θέλουν να διατηρήσουν ελπίδες για πρόκριση και παρουσία στη δική τους... γιορτή, θα πρέπει να κάνουν το δύο στα δύο επί λιθουανικού εδάφους απέναντι στην ομάδα που προπονητή έχει τον «ζωντανό θρύλο» του λιθουανικού μπάσκετ, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο «Σάρας», πάντως έχει ζητήσει από τους παίκτες του να «σκουπίσουν» τη σειρά την Τετάρτη και να οδηγήσουν τους «μπλαουγκράνα» στο 17ο φάιναλ φορ και 3ο διαδοχικό, με στόχο την κατάκτηση του 3ου τίτλου (2003, 2010). Η Ζαλγκίρις που είχε κατακτήσει το 1999 το Κύπελλο Πρωταθλητριών επέστρεψε σε φάιναλ φορ και το 2018, όταν απέκλεισε στα πλέι οφ τον Ολυμπιακό, αν και με μειονέκτημα έδρας.

«Ζωντανή» η Ρεάλ Μαδρίτης, πέρασε από το Βελιγράδι

H Ρεάλ Μαδρίτης χθες άντεξε στο... καμίνι της Stark Arena (20.091 φίλαθλοι της Παρτιζάν, νέο ρεκόρ προσέλευσης), απάντησε με δικό της break, μετά από ανατροπή από το -15 και παρέμεινε «ζωντανή» στην υπόθεση πρόκριση στο φάιναλ φορ της Euroleague, μειώνοντας τη σειρά των πλέι οφ σε 2-1. Οι Ισπανοί πέρασαν νικηφόρα με 82-80 από την έδρα της Παρτιζάν στο Game 3 και την προσεχή Πέμπτη (4/5) θα παλέψουν για την ισοφάριση, προκειμένου να στείλουν τη σειρά πίσω στη Μαδρίτη.

Στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση ο Έντι Ταβάρες κυριάρχησε στις ρακέτες με 26 πόντους και 11 ριμπάουντ και κάλυψε το κενό των Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Γκράμπριελ Ντεκ (τιμωρημένοι), αλλά το... κρυφό χαρτί της επιτυχίας ήταν ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος με 22 πόντους και το τρίποντο που στα 24΄΄ για τη λήξη χάρισε το προβάδισμα στη Ρεάλ (77-80) και την έκανε να πιστέψει στο break.

Από την Παρτιζάν, που πλήρωσε τις απουσίες των τιμωρημέρων Κέβιν Πάντερ και Ματίας Λεσόρ, πάλεψε ο Ζακ ΛεΝτέι και ο Άλεν Σμάιλαγκιτς, οι οποίοι σημείωσαν από 15 πόντους. Στους 4 πόντους, με 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ έμεινε ο Ιωάννης Παπαπέτρου στα 22 λεπτά που τον κράτησε στο παρκέ ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Η Παρτιζάν... παρέσυρε με το... καλησπέρα τη Ρεάλ και στο 3΄ ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 12-0, ενώ χωρίς να κατεβάσουν ταχύτητα οι Σέρβοι έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +13 (32-19), με κορυφαίους τους Μάνταρ (10π.) και Σμάιλαγκιτς (8π.). Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο 12΄ στο +15 (39-24), πριν ο Ταβάρες «σκεπάσει» τα καλάθια και φέρει το ματς στον πόντο (46-45 στο 18΄). Η Παρτιζάν, πάντως, έκλεισε το ημίχρονο στο +3 (48-45).

Στην τρίτη περίοδο, η Ρεάλ κράτησε την παραγωγικότητα της και περιορίζοντας με την άμυνα τους Σέρβους στους 15 πόντους φανέρωσε τις... προθέσεις της, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +3 (63-66). Μάχη σώμα με σώμα έγινε στον... επίλογο του αγώνα, με τον Ταβάρες να ισοφαρίζει σε 77-77 στο 38΄. Ωστόσο, στα 24΄΄ για τη λήξη ο Γκος πέτυχε το σωτήριο τρίποντο για την Ρεάλ, με τον Χεζόνια να αξιοποιεί το φάουλ που κέρδισε από τον Μάνταρ και να σφραγίζει το διπλό (77-82) από τη γραμμή των βολών. Στα 3΄΄ ο ΛεΝτέι μείωσε σε 80-82 από τα 6,75μ, ο Νάναλι έκλεψε την μπάλα από τον Χάνγκα, αλλά αστόχησε στο δίποντο της ισοφάρισης...

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 48-45, 63-66, 80-82

Break στο break από τη Μονακό

Η Μονακό απάντησε με το ίδιο... νόμισμα στη Μακάμπι, πέρασε από το Τελ Αβίβ και ανέκτησε το προβάδισμα (2-1) στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague. Με δικό τους break, οι Μονεγάσκοι έφτασαν στη νίκη με 83-78 επί των Ισραηλινών στο Game 3 της σειράς και πλέον έχουν την ευκαιρία την προσεχή Πέμπτη (4/5) και πάλι στη Menora Mivtachim Arena να πανηγυρίσουν μια ιστορική πρόκρισή στο φάιναλ φορ του Κάουνας, όπου θα περιμένουν το νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό.

Οι Μονεγάσκοι εξαργύρωσαν την έφεση τους στο περιφερειακό σουτ και κυρίως το «ζεστό» χέρι του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος με 18 πόντους στο ημίχρονο φρόντισε να δώσει την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα του. Η Μονακό όχι μόνο άντεξε στην «καυτή» έδρα της Μακάμπι, αλλά πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +9 (32-41 στο 20΄), απέναντι σε μία Μακάμπι που τα... είχε με την αστοχία της από τα 6,75 (1/10 τρίποντα).

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν κατακόρυφα την παραγωγικότητα τους στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας σε 57-60 στο 30΄, αλλά η Μονακό είχε τις λύσεις από την περιφέρεια, προκειμένου να μείνει σε απόσταση μέχρι το τελικό 83-78.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Μάικ Τζέιμς με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Τζόρνταν Λόιντ, Έλι Οκομπό με 15 και 12 πόντους, αντίστοιχα. Από τη Μακάμπι πάλεψαν για την ανατροπή οι Μπόνζι Κόλσον (17π.) και Γουέιντ Μπάλντγουϊν (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 32-41, 57-60, 78-83

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Νίκος Γκάλης επίτιμος διδάκτορας του ΑΠΘ (εικόνες)

Δολοφονία Καραϊβάζ: Απολογούνται οι συλληφθέντες

Θανάσης Βέγγος: Ο “καλός μας άνθρωπος”