Πολιτισμός

“Ασκληπιείο των Τρικάλων”: ανάδειξη της Αρχαίας Τρίκκης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το Υπ. Πολιτισμού για τις εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του “Ασκληπιείου των Τρικάλων”.

Την Αρχαία Τρίκκη, το «Ασκληπιείο των Τρικάλων», αναδεικνύει και αποκαθιστά το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Πολιτισμού, «Οι μελέτες στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, η υδραυλική μελέτη διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, οι μελέτες του φωτισμού ανάδειξης, της συντήρησης των υλικών δομής των αρχαιοτήτων, της στατικής επάρκειας του υφιστάμενου στεγάστρου, έτυχαν της θετικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη «Στην πόλη των Τρικάλων, στην Αρχαία Τρίκκη, υπήρχε ένα από τα παλαιότερα και φημισμένα, σε όλο τον αρχαίο κόσμο, Ασκληπιεία. Τμήματα της Αρχαίας Τρίκκης αποκαλύπτονται, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, μέσω σωστικών ανασκαφών που πραγματοποιεί η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, καθώς η σύγχρονη πόλη των Τρικάλων έχει οικοδομηθεί στην ίδια θέση. Η κατοίκηση του χώρου είναι αδιάλειπτη. Με τις εγκεκριμένες επεμβάσεις, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δια των αρμόδιων υπηρεσιών του, στο πλαίσιο του προγράμματός μας για την αναπτυξιακή ενίσχυση των πόλεων, με επίκεντρο τους πολιτιστικούς πόρους, προστατεύει τις αποκαλυφθείσες αρχαιότητες αναδεικνύοντας, εντός του αστικού ιστού, το παρελθόν των Τρικάλων, με τρόπο αναγνώσιμο από τον κάτοικο και τον επισκέπτη της πόλης. Με την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, την ένταξη του Ασκληπιείου στο «Δίκτυο των Ασκληπιείων της Μεσογείου», αλλά και τη δημιουργία του Διαχρονικού Μουσείου, στις εγκαταστάσεις της π. ΤΑΞΥΠ, η πόλη των Τρικάλων αποκτά ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα ανάπτυξης, συνυφασμένης με την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης».

Ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Τρίκκης, γνωστός ως «Ασκληπιείο Τρικάλων», βρίσκεται στο κέντρο της σύγχρονης πόλης των Τρικάλων, σε απόσταση περίπου 150μ. από την κεντρική πλατεία. Διασώζει αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, από την ύστερη ελληνιστική έως και τη μεσοβυζαντινή περίοδο, αποτελώντας ορατό τεκμήριο της μακραίωνης ιστορίας της. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που εξετάζονται αφορούν σε ένα κτήριο και μια στοά, τα οποία χρονολογούνται στους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους, ένα λουτρό που ανάγεται στους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους, τα κατάλοιπα μεσοβυζαντινού ναού, καθώς και τα λείψανα βυζαντινού κλιβάνου κεραμικής.

Οι επεμβάσεις αφορούν σε εργασίες συντήρησης, προστασίας, μορφολογικής και δομικής αποκατάστασης του μνημείου, καθώς και σε εργασίες επεμβάσεις προστασίας, ανάδειξης, λειτουργικής ένταξης του μνημείου στον πολεοδομικό ιστό και απόδοσής του στην κοινωνία. Στις επεμβάσεις περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός των εισόδων και των διαδρομών κίνησης των επισκεπτών, η στέγαση των ευαίσθητων καταλοίπων, η αποστράγγιση του χώρου σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση των επιπέδων και επιφανειών, εντός των αρχαίων κτηρίων, ο σχεδιασμός των στοιχείων ενημέρωσης των επισκεπτών, αλλά και ο φωτισμός ανάδειξης και επίσκεψης του χώρου.

Ως προς τις επεμβάσεις, στη συμβολή των οδών Στ. Σαράφη και Αγ. Νικολάου, όπου βρίσκεται η είσοδος του αρχαιολογικού χώρου, με τη ράμπα καθόδου, καθώς και παράλληλα με τη Στ. Σαράφη, διαμορφώνεται πλάτωμα στάσης και θέασης, συνεπίπεδα με το πεζοδρόμιο. Για την καλύτερη ένταξη του αρχαιολογικού χώρου, στον πολεοδομικό ιστό, προβλέπεται, εκτός από τις παρεμβάσεις για την κίνηση - στάση στην περίμετρο του, η ενοποίηση του βασικού αρχαιολογικού χώρου με το όμορο ανασκαφικό όρυγμα ανατολικά, επί της οδού Νικοτσάρα – Νέλσων».

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show”- Πέτρος Κωστόπουλος: Το Ευρωκοινοβούλιο, ο χωρισμός και η επιστροφή

Βελιγράδι: Μακελειό σε σχολείο με δράστη μαθητή (εικόνες)

Οπαδική βία – Μητέρα 16χρονου Σκέφτηκα ότι έχασα το παιδί μου, μου ήρθε ο Άλκης στο μυαλό