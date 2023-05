Κοινωνία

Σύλληψη ανήλικου για ένοπλες ληστείες σε βενζινάδικα (εικόνες)

Μαζί με τον ανήλικο συνελήφθη ένας νεαρός συνεργός του. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές. Πόσα "χτυπήματα" τους αποδίδονται.



Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική ομάδα που διέπραττε ληστείες σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 27-4-2023 και της 28-4-2023 σε Αργυρούπολη και Αθήνα, δυνάμει ενταλμάτων, 20χρονος και 17χρονος (ημεδαποί) για σύσταση συμμορίας, ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αναζητείται 19χρονο μέλος της συμμορίας.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας προέκυψε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τα μέσα του μήνα Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενωθεί σε εγκληματική ομάδα, έχοντας διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη ληστειών σε βάρος υπαλλήλων πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, όπου παρατηρείται μειωμένη κυκλοφορία πολιτών, τα μέλη της συμμορίας με εναλλασσόμενη σύνθεση, μετέβαιναν με δίκυκλα οχήματα μικρού κυβισμού που είχαν στην κατοχή τους σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων, αναζητώντας πρατήρια υγρών καυσίμων όπου εργάζονταν ένας υπάλληλος.

Μόλις εντόπιζαν το πρατήριο-στόχο, κατόπτευαν το χώρο, είτε πραγματοποιώντας επιτόπιες διελεύσεις, είτε παρουσιαζόμενοι σε αυτό ως πελάτες και σε κατάλληλη χρονική στιγμή, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες και φορώντας γάντια, προσέγγιζαν τον εκάστοτε υπάλληλο.

Με την απειλή μαχαιριού ή πιστολιού, τον ακινητοποιούσαν, εξαναγκάζοντας τον να τους παραδώσει τις εισπράξεις του καταστήματος και διέφευγαν.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 4 περιπτώσεις ληστειών σε βάρος υπαλλήλων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε Άλιμο, Ηλιούπολη, Ελληνικό και Αργυρούπολη. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων μελών, βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που φορούσαν τα μέλη της συμμορίας κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Δύο από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας έχουν συλληφθεί κατά περίπτωση στο παρελθόν για κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και εκρηκτικών υλών.

