Δολοφονία Καρολάιν: η δημοσιογράφος που είναι υπέρ του πιλότου και ο Ντέιβιντ Κράουτς (βίντεο)

Η "επιθεση" της δημοσιογράφου που τάσσεται στο πλευρό του πιλότου, στον Ντέιβιντ Κράουτς και η αποκάλυψη για την παραμονή του πατέρα της Καρολάιν στην Ελλάδα.

Νεότερα σχετικά με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, αλλά και τον πατέρα της δολοφονημένης άγρια Καρολάιν Κράουτς, έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος θα είναι ο μοναδικός κρατουμενος καταδικασμένος που θα συμμετέχει στις Πανελλήνιες εξετάσεις που θα ξεκινήσουν σε λίγες εβδομάδες.

Ακόμη, σχολιάστηκε μία ανάρτηση της δημοσιογράφου που στηρίζει τον καταδικασμένο συζυγοκτόνο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και μάλιστα με ανάρτησή της στα social media έκανε και μία "επίθεση" στο πρόσωπο του πατέρα της Καρολάιν.

Στην ανάρτησή της, αναφέρει η Σοφία Τερεσένκο: "Ενδιαφέρουσα ιατρική περίπτωση. Από τη μία ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρει ότι θέλει μυστικότητα, απομόνωση και τέλος της κάθε είδους σχέσης με την Ελλάδα έτσι ώστε το κορίτσι να μην μάθει ποτέ ποιος ήταν ο μπαμπάς της και η καταγωγή της και από την άλλη μοιράζει συνεντεύξεις σε κίτρινες βρετανικές εφημερίδες, δεξιά και αριστερά διαρρέει φωτογραφίες της εγγονής του και προσβάλει του Έλληνες παππούδες της. Μαρασμός;"

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κέλλης Χεινοπώρου, ο πατέρας της αδικοχαμένης Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς, δεν είναι στις Φιλιππίνες, όπως για αρκετό καιρό ήθελε να πιστεύται, αλλά βρίσκεται στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά ο Ντέιβιντ Κράουτς, ανέφερε στον ΑΝΤ1: "Είναι αλήθεια ότι από τη στιγμή που έφυγα από το νησί της Αλοννήσου, δεν έφυγα από την Ελλάδα. Η απόφασή μου να φύγω κρυφά, έγινε με τη συννενόηση στενών φίλων. Κλείσαμε το σπίτι, οι γάτες μου φιλοξενήθηκαν από γατόφιλους κανονίσαμε την μεταφορά και όλη η επιχείρηση έγινε με στρατιωτική ακρίβεια. Ελάχιστοι γνώριζαν ημερομηνία και ακόμη λογότεροι γνώριζαν πού θα πήγαινα." είπε μεταξύ άλλων και τόνισε ότι θα ήθελε να γίνει σεβαστή η απόφασή του να μη διαρρεύσει η τοποθεσία που μένει και πως μετά την πώληση του σπιτιού στην Αλόννησο, πολύ πιθανό είναι να ενωθεί με την σύζυγό του και την εγγονή του στις Φιλιππίνες.





