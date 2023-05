Κόσμος

Μπριζίτ Μακρόν: Ανιψιός της ξυλοκοπήθηκε από διαδηλωτές

Οργισμένη αντίδραση από την Πρώτη Κυρία της Γαλλία για την επίθεση σε βάρος του ανιψιού της. Το δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν εξέφρασε την οργή της σήμερα για τη «δειλία, τη βλακεία και τη βία» των δραστών της επίθεσης που δέχθηκε χθες βράδυ ένας ανιψιός της, σε ένα συμβάν που σημειώθηκε στο περιθώριο διαδήλωσης κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Την επίθεση αυτή κατήγγειλαν βουλευτές από δεξιά και αριστερά κόμματα.

«Στέκομαι απόλυτα αλληλέγγυα στην οικογένειά μου», είπε σε δήλωσή της που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Έχω καταγγείλει επανειλημμένα τέτοιου είδους βία που μπορεί να οδηγήσει μόνο προς το χειρότερο», πρόσθεσε η σύζυγος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Ο Ζαν-Μπατίστ είχε το θάρρος να αντιμετωπίσει τη δειλία, την ηλιθιότητα και τη βία μιας ομάδας που αφήνω τη δικαιοσύνη να τους χαρακτηρίσει», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, οπρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο "απαράδεκτη" και "αχαρακτήριστη" επίθεση σε βάρος του ανιψιού της συζύγου του. "Αυτές είναι απαράδεκτες και αδικαιολόγητες ενέργειες", δήλωσε κατά την άφιξή του στη σύνοδο κορυφής του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Ρέικιαβικ. "Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία". Καμιά μορφή βίας δεν δικαιολογείται", τόνισε.

Χθες το βράδυ, στο κέντρο της πόλης Αμιέν, στη βόρεια Γαλλία, έπειτα από τηλεοπτική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Μακρόν, ο 30χρονος Ζαν-Μπατίστ Τρονιέ, ανιψιός της Μπριζίτ Μακρόν, αναγνωρίστηκε και βρέθηκε στο στόχαστρο μιας ομάδας που συμμετείχε σε κινητοποίηση όπου οι διαδηλωτές χτυπούσαν κατσαρόλες και τηγάνια. Διαδηλώσεις αυτής της μορφής γίνονται εδώ και εβδομάδες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την έγκριση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού από την κυβέρνηση χωρίς ψηφοφορία από το κοινοβούλιο.

Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πατέρας του θύματος, ο Ζαν Αλεξάντρ Τρονιέ, οι δράστες τον χτύπησαν στο κεφάλι, στα χέρια και στα πόδια, βρίζοντας «τον πρόεδρο, τη σύζυγό του και την οικογένειά μας», προτού τραπούν σε φυγή όταν επενέβησαν τρεις περίοικοι, περιέγραψε. Με αυτή την πράξη επιθετικότητας «φοβάμαι ότι ξεπεράσαμε τα όρια», σχολίασε Ζαν Αλεξάντρ Τρονιέ.

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν χθες και εξακολουθούσαν και σήμερα να βρίσκονται υπό κράτηση, τόνισε αστυνομική πηγή. Σύμφωνα με τον Ζαν Αλεξάντρ Τρονιέ, οι δράστες της επίθεσης ήταν έξι άνδρες και δύο γυναίκες.

Ο ίδιος εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι αν και δεν υπάρχει «οποιοσδήποτε οικονομικός δεσμός» μεταξύ του εργοστασίου σοκολάτας Trogneux και του προεδρικού ζεύγους, εγκαταστάσεις αυτής της επιχείρησης, η οποία ιδρύθηκε από τον προπάππου της Μπριζίτ Μακρόν, στοχοποιούνται τακτικά στο περιθώριο διαδηλώσεων μετά την άνοδο στην εξουσία του Μακρόν.

Πολιτικοί από διάφορα κόμματα έσπευσαν να αντιδράσουν στο συμβάν. «Από το κακό στο χειρότερο! Τώρα η σειρά της οικογένειας του προέδρου της Δημοκρατίας», σχολίασε ο βουλευτής της πλειοψηφίας, Καρλ Ολίβ.

«Ναι στον δημοκρατικό διάλογο, όχι στη βία και τον τρόμο», κατήγγειλε ο επικεφαλής του δεξιού Ρεπουμπλικανού κόμματος, Ερίκ Σιοτί, ζητώντας «αμείλικτη» τιμωρία για τους δράστες της επίθεσης.

Η Αριστερά καταδίκασε επίσης την επίθεση. «Κάθε βία κατά ανθρώπων είναι απαράδεκτη», τόνισε ο βουλευτής της ριζοσπαστικής αριστεράς Αλεξί Κορμπιέρ. «Να χτυπάς "τον μικρανιψιό" πολιτικού, για να φτάσεις στον δεύτερο, αυτό είναι μια πράξη δειλίας».

