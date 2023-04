Κόσμος

Γαλλία: Ο έντονος διάλογος Μακρόν και πολιτών σε λαϊκή αγορά (βίντεο)

Πολίτης είπε στον Γάλλο πρόεδρο πως «πουλάει φούμαρα» και έχει αυξήσει τους φόρους, Η απάντηση του Μακρόν.

Πραγματοποιώντας απροειδοποίητα αυτό που οι Γάλλοι ονομάζουν «κολύμπι στο πλήθος», ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν λίγο πριν φθάσει σήμερα στον επίσημο προορισμό του στην ανατολική Γαλλία όπου τον ανέμεναν περίπου 200 διαδηλωτές προσκείμενοι στο αριστερό κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας, σταμάτησε σε μια λαϊκή αγορά της πόλης Ντολ όπου συνομίλησε για αρκετή ώρα - και αρκετές φορές λογομάχησε, με εμπόρους και πολίτες που ήταν παρόντες.

Ένας εξ αυτών είπε στον Γάλλο πρόεδρο πως «πουλάει φούμαρα» και έχει αυξήσει τους φόρους, ο Μακρόν του είπε πως «λέει βλακείες», αλλά τελικά έκλεισαν τον διάλογό τους φιλικά. Σε μια κυρία που του είπε πως οι μεταρρυθμίσεις του καθυστερούν, ο Γάλλος πρόεδρος της είπε: «γ@..το κι εγώ θα ήθελα να πάνε πιο γρήγορα».

Στη συνέχεια ο Εμανουέλ Μακρόν έφθασε στον επίσημο προορισμό του, στο κάστρο του Ζου, όπου μίλησε για τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Γαλλο-Αϊτινού στρατηγού Τουσέν Λουβερτούρ, ο οποίος πρωτοστάτησε στους αγώνες υπέρ της κατάργησης της δουλείας. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι ο Λουβερτούρ αντιλήφθηκε εξ αρχής πως η απλή ανυποταξία ως μορφή πάλης κατά της δουλείας ήταν μάταιη και γι αυτό τάχθηκε υπέρ της επανάστασης.

