Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας για ψηφόφορους Χρυσής Αυγής: Υπάρχουν και λαϊκοί άνθρωποι που παρασύρθηκαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για την "έξοδο" Κατρούκαλου, το "φλερτ" με ψηφόφορους της ΧΑ, τις δηλώσεις Σαββόπουλου, τον γάμο στα ομόφυλων ζευγαριών, και το το bullying.

«Ο ελληνικός λαός σε δύο μέρες έχει την ευκαιρία να κρίνει, να συγκρίνει, να πάρει μια κρίσιμη απόφαση για τη ζωή του. Θεωρώ ότι την εκλογική αναμέτρηση θα την κρίνει, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, η ψήφος των νέων και των αναποφάσιστων και θα έχουν στα χέρια τους μια κρίσιμη απόφαση για το ποιος θα κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια, να ευχηθώ να κάνουν τη σωστή επιλογή», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη του στην εκπομπή «Πρωινό μας» με τη Φαίη Σκορδά, στον ΣΚΑΪ.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις με τον Γιώργο Κατρούγκαλο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι στην πολιτική κάποιες φορές είσαι αναγκασμένος να παίρνεις και δυσάρεστες αποφάσεις, για να τονίσει πως «όταν απευθύνεσαι στοn λαό με ένα Συμβόλαιο Αλλαγής δεν μπορείς να δώσεις το δικαίωμα σε κανέναν, είτε ηθελημένα είτε άθελά του, να το αμφισβητήσει».

Ο κ. Τσίπρας δήλωσε αποφασισμένος να τηρήσει κατά γράμμα αυτό το συμβόλαιο και πως ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη που αδικήθηκε όλα τα μνημονιακά χρόνια, αισθάνεται την ηθική υποχρέωση να «δώσουμε ανάσα». Σημείωσε ότι «όχι μόνο δεν θα υπάρξουν επιπλέον εισφορές, θα υπάρξει αφορολόγητο στα 10.000 ευρώ, η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος». «Ανάσες θα δώσουμε στη μεσαία τάξη», τόνισε.

«Ο Κατρούγκαλος που έκανε ένα λάθος, εκτός, με ευθιξία δική του και αποφασιστικότητα δική μου. Ο Καραμανλής των Τεμπών εντός ψηφοδελτίων. Ο ένας εκτός γιατί κατανοεί και ο ίδιος τι θα πει ευθιξία, ότι έκανε λάθος. Ο άλλος 'δεν έκανε κανένα λάθος' και θέλει να ξεπλυθεί με την ψήφο του ελληνικού λαού», συνέχισε.

Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τους νέους, τονίζοντας ότι αν δεν επενδύσουμε στο μέλλον δεν μπορούμε να φτιάξουμε τη χώρα. Σχολίασε ότι είναι η πρώτη γενιά μετά από πολλά χρόνια που αισθάνεται ότι θα ζήσει χειρότερα από τις προηγούμενες και τόνισε ότι πρέπει να γίνουν τομές. Αναφέρθηκε στην εκπαίδευση και το να μην στερείται η πρόσβαση στη γνώση (σ.σ. κατάργηση της ΕΒΕ), και στο ζήτημα της στέγης, όπου στη χώρα μας έχουμε τα ακριβότερα ενοίκια και τους χαμηλότερους μισθούς. Υπογράμμισε τις θέσεις του για τη στεγαστική πολιτική, την τράπεζα στέγης την απαγόρευση airbnb από νομικά πρόσωπα.

Ερωτηθείς για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, με αφορμή πρόσφατες αναφορές του, εξήγησε ότι ο ρόλος του ως προοδευτικού πολιτικού είναι να ανοίγει δρόμους και μυαλά αν μπορεί. Ρώτησε αν τους 600.000 που ψήφισαν Χρυσή Αυγή τους θεωρούμε όλους φασίστες, προσθέτοντας ότι μέσα σε αυτούς υπάρχουν και λαϊκοί άνθρωποι και πως η ψήφος είναι πολλές φορές και θέμα άγνοιας και αντίδρασης και αίσθησης ότι υπήρχε μια εντύπωση ότι είναι ένα αντισυστημικό πράγμα, «ενώ ο φασισμός ποτέ δεν είναι αντισυστημικός, συστημικότατος είναι».

«Στη Γαλλία η Λεπέν έχει φτάσει 40%, τι θα πούμε δηλαδή ότι θα τους αφήσουμε τους λαϊκούς ανθρώπους στη Λεπέν; Δεν θέλει η Αριστερά να τους κερδίσει πίσω; Το ίδιο θα πούμε κι εδώ», ανέφερε.

Βάλλοντας κατά της ΝΔ ο κ. Τσίπρας καταλόγισε μεγάλη ευθύνη και «στη μετατόπιση της κεντροδεξιάς στη ρητορική της ακροδεξιάς», λέγοντας πως «όταν υιοθετείς ως κεντροδεξιό κόμμα εξουσίας τη ρητορική της Ακροδεξιάς και του μίσους, μετά μη φωνάζεις ότι γιγαντώνεται η Ακροδεξιά».

«Η σύγκρουση της Αριστεράς με τον φασισμό είναι βαθιά ιδεολογική, αλλά αυτό δεν θα μας κάνει να είμαστε ανόητοι και να θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που κάποια στιγμή παρασύρθηκαν και ψήφισαν ένα κόμμα φασιστικό ότι θα τους βάλουμε απέναντι και θα τους πούμε φασίστες, είναι ανόητο κάποιος να το πιστεύει», είπε. Σχολίασε ότι άκουσε χτες και τον κ. Κουτσούμπα «να λέει τέτοια πράγματα και το θεωρώ αδιανόητο». «Πρώτα απ' όλα γιατί λίγο πριν τις εκλογές το μόνο του μέτωπο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η Δεξιά και δεύτερον το θεωρώ αδιανόητο γιατί αυτοί που παρασύρθηκαν και ψήφισαν κάποτε τη ΧΑ είναι εργάτες, είναι λαϊκοί άνθρωποι και πρέπει να τους προσεγγίσουμε με έναν τρόπο, γιατί το ταξικό τους συμφέρον δεν είναι εκεί, είναι από δω. Εμείς θα τους δώσουμε την επόμενη μέρα τη δυνατότητα να αυξηθεί ο μισθός τους, να έχουν μια προοπτική αξιοπρέπειας, δεν θα τους το δώσει η Δεξιά», συνέχισε. «Εκτός αν μας λέει ότι 'δεν έχει σημασία όποιος κι αν βγει, ας βγει ο Μητσοτάκης'. Αν αυτό πιστεύει, τι να πω…».

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι ο ίδιος έχει πολύ καλή σχέση με τη λαϊκή ετυμηγορία, «δεν με τρομάζει ποτέ» και ότι πάντα στην προεκλογική μάχη παίρνει τα πάνω του, ότι του δίνει δύναμη να είναι έξω με τον κόσμο. «Είναι άλλο να έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο και να παίρνεις μηνύματα και άλλο να σου δείχνουν κάποιες μπάρες (σ.σ. δημοσκοπήσεων)» και πως όταν μιλά στον κόσμο εκτός κειμένου τεστάρει τον πολιτικό λόγο του, καταλαβαίνει αν αυτό που λέει το δέχεται κάποιος ή όχι.

Ανέφερε ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει πολιτική αντιπαράθεση υποστηρίζοντας πως το κύριο χαρακτηριστικό του τα τελευταία 4 χρόνια είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Διονύση Σαββόπουλου, είπε μεταξύ άλλων ότι θέλει να εκφράσει μόνο θετικά συναισθήματα για εκείνον και του ευχήθηκε περαστικά αναφορικά με την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του. «Μόνο αγάπη και εκτίμηση. Τον σέβομαι και τον εκτιμώ, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να έχει την πολιτική του άποψη και να την εκφράζει», είπεμ για να σχολιάσει σε χιουμοριστικό τόνο: «Αν είναι φίλοι με τον κ. Μητσοτάκη τότε ένας λόγος παραπάνω να τον στηρίξει γιατί οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται και ο κ. Μητσοτάκης δυσκολεύεται».

Η συζήτηση περιστράφηκε κυρίως σε κοινωνικά ζητήματα, στο Metoo, με τον κ. Τσίπρας να μιλά για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης των θυμάτων να καταγγέλλουν, σημειώνοντας ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δομές εκείνες ώστε να μπορεί κάθε γυναίκα να αισθάνεται ασφαλής να δηλώσει την κακοποίηση ή την απόπειρα κακοποίησης της, και να διαμορφωθεί το πλαίσιο στη δικαιοσύνη να αποδίδεται με ταχύτητα και να μην περνά μια γυναίκα και μια δεύτερη κακοποίηση. Τόνισε πως είναι και θέμα διαπαιδαγώγησης του κόσμου, ότι υπήρξαν πάνω από 54 γυναικοκτονίες τα τελευταία δύο χρόνια και πως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι πρέπει να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία, κάποιοι συντηρητικοί αντιδρούσαν.

Μιλώντας για τα βήματα που έχουν γίνει και πρέπει να γίνουν αναφορικά με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ανέφερε ότι η ελληνική κοινωνία έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά σε αυτά τα θέματα και πως ιδίως το κλίμα στα νέα παιδιά αλλάζει ραγδαία. «Δεν μπορεί το κράτος να είναι αυτό που θα ορίσει ποιος θα αγαπάει ποιον», αν δυο άνθρωποι είναι μαζί πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, τόνισε. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε και έκανε το μεγάλο βήμα με το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια και πως το επόμενο είναι η αναγνώριση του πολιτικού γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ επισήμανε ότι προχώρησε και στη νομοθέτηση της αναγνώρισης ταυτότητας φύλλου. «Θα δώσουμε και τη δυνατότητα τεκνοθεσίας», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό που χρειάζονται τα παιδιά είναι περιβάλλον αγάπης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι «το πολύ κρίσιμο θέμα είναι να μη φοβόμαστε το πολιτικό κόστος και όταν έχουμε μια άποψη να την υπερασπιζόμαστε με θάρρος».

Αναφέρθηκε, επίσης, και στο πολύ σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο του bullying τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι για την αντιμετώπιση του θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλο βάρος στον τρόπο που τα παιδιά στο σχολείο μαθαίνουν να εκτιμούν τη διαφορετικότητα.

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ο ΣΥΡΙΖΑ φιλοξενεί στα ψηφοδέλτιά του όλες της φυλές της Δεξιάς

«Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στον πανικό του αισθάνεται την ανάγκη να "αξιοποιήσει" δήλωση πρώην στελέχους του ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει την ατζέντα και να θολώσει ακόμη περισσότερο τα προεκλογικά νερά», σχολιάζει το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Όπως τονίζει, «δεν κρύβεται ο επικίνδυνος τυχοδιωκτισμός του. Ο Αλέξης Τσίπρας καλεί ως ευπρόσδεκτες τις ψήφους της Χρυσής Αυγής "εξαργυρώνοντας" την άρνησή του να αποκλειστεί η εγκληματική οργάνωση από τις εκλογές, την ίδια μέρα μάλιστα που Η. Κασιδιάρης και Κ. Μπαρμπαρούσης ζητούν ευθέως στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ».

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επικρίνει τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί «στα ψηφοδέλτιά του φιλοξενεί όλες τις φυλές της Δεξιάς, από τα μισά στελέχη των ΑΝΕΛ έως και τον Ευ. Αντώναρο, που μόλις λίγες ημέρες πριν έβλεπε ταύτιση Τσίπρα-Καραμανλή», όπως αναφέρει και καταλήγει:

«Με την ίδια λογική, μπορούμε βάσιμα να συμπεράνουμε ότι η συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ και την άκρα δεξιά είναι θέμα λίγων ημερών. Η ώρα η καλή!».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: 18χρονος έκλεβε σπίτια με... ευφάνταστο τρόπο

Τροχαίο - Χαλκίδα: Μετωπική με έναν νεκρό στην Υψηλή Γέφυρα

Βατικανό: Εισβολή αυτοκινήτου… από την κεντρική είσοδο (εικόνες)