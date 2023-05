Πολιτική

Μενέντεζ στον ΑΝΤ1: Μετά τις εκλογές Ελλάδα και Τουρκία θα βρουν τρόπους να λύσουν τα προβλήματά τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελπίζουμε η Τουρκία μετά τις εκλογές να γίνει ο Νατοϊκός σύμμαχος που πάντα θέλαμε, δήλωσε ο Αμεικανός Γερουιαστής. Τι είπε για τις επιθετικές δηλώσεις του Ερντογάν κατά Μπάιντεν και την πώληση των F-35 στην Ελλάδα.

Του Θανάση Κ.Τσίτσα

Tην ελπίδα ότι μετά τις ελληνικές και τουρκικές εκλογές θα υπάρξει μια διαφορετική στάση και οι δύο χώρες θα βρούν τρόπους μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση να λύσουν τα προβλήματα τους εξέφρασε μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τον ανταποκριτή μας, Θανάση Τσίτσα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ. στο περιθώριο εκδήλωσης της Χιακή Ομοσπονδία στην Νέα Υόρκη.

Μετά τις εκλογές σε Ελλάδα και Τουρκία, πιστεύτε ότι οι δύο χώρες , υπο τις παρούσες συνθήκες, θα μπορούσαν να καθήσουν στο τραπέζι για την επίλυση των διαφορών τους;

«Είναι ελπίδα μου ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Θα δούμε τι θα δώσουν οι τουρκικές εκλογές. Είναι ελπίδα μου πως, πέρα από αυτές τις εκλογές, υπάρχει μια κατανόηση ότι η ειρήνη και η ευημερία δεν έρχονται μέσα από την διαμάχη, αλλά από την ειρήνη και την ασφάλεια. Ελπίζω ότι αυτή θα είναι η πραγματικότητα μετά τις εκλογές, όταν η ρητορική εξομαλυνθεί και υπάρξει μια διαφορετική στάση.»

Σας εξέπληξαν τα αποτελέσματα στην Τουρκία;

«Ξέρετε η αλήθεια ότι οι πολίτες θα αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι ηγέτες τους, δεν είναι δουλειά δικιά μου να αποφασίσω. Βλέπω τα αποτελέσματα όπου η συμμαχία της αντιπολίτευσης εξακολουθεί να έχει την δυνατότητα να επηρεάσει την απόφαση των Τούρκων πολιτών, αλλά έχει ένα στενό χρονικό περιθώριο για να το κάνει¨.

Πως σχολιάζετε της επιθετικές δηλώσεις Ερντογάν προς το πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν;

“Ο πρόεδρος Ερντογάν κάνει τα πάντα και ό,τι θεωρεί ότι είναι απαραίτητο για να νικήσει. Έχει μια πολυεπίπεδη διαδικασία στην Τουρκία. Έχει τον έλεγχο των ΜΜΕ, αντίπαλοί του είναι στην φυλακή και έχει το πλεονέκτημα της τουρκικής διακυβέρνησης να υποστηρίζει τους σκοπούς του. Οπότε θα πει και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να κερδίσει και θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα αλλά, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα το ερώτημα είναι πώς η Τουρκία θα προχωρήσει στο μέλλον. Θα είναι ο νατοϊκός σύμμαχος που πάντα θέλαμε να είναι ή θα είναι μέσα στην αναταραχή; Θα το δούμε”

Yπάρχει κάτι νεώτερο σε σχέση με την πώληση των F-35 στην Eλλάδα ;

“Είναι σε μια φάση όπου εγώ έχω ήδη υπογράψει. Βρισκόμαστε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και την αμερικανική κυβέρνηση για την διαδικασία εξαγοράς, αλλά οι εγκρίσεις έχουν ήδη δοθεί, οπότε έρχονται.”

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Η Ελλάδα στις κάλπες - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κωνσταντίνου και Ελένης: Η ζωή και το έργο των Ισαποστόλων

Εκλογές – Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Κυριακή