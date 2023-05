Πολιτική

Εκλογές- Μητσοτάκης: Μονόδρομος η αυτοδυναμία - Δεν θα καβαλήσω το καλάμι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερμηνεύει το εκλογικό αποτέλεσμα και περιγράφει την κυβέρνηση που σκοπεύει να σχηματίσει.

Η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος, είναι το μήνυμα που στέλνει σε συνέντευξή του ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τονίζει ότι «δεν πρόκειται να καβαλήσω το καλάμι».

Σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυριακής» αναφέρει για την κυβέρνηση που προτίθεται να σχηματίσει ότι θα αντλήσει από τα νέα πρόσωπα που εξελέγησαν στις εκλογές.

Επιπλέον αποκλείει κατηγορηματικά την πιθανότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και, όπως λέει, «κόμματα και κομματίδια» στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από τα στελέχη εκλογική εγρήγορση και τονίζει ότι δεν θα ανεχθεί φαινόμενα αλαζονείας.

Τέλος, για τις τουρκικές εκλογές, ανέφερε ότι «υπάρχει φαβορί», αλλά και ότι δεν αισθάνεται καθόλου σίγουρος «ότι όποιος κι αν εκλεγεί θα υπάρξει κάποια δραστική στροφή στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας».

