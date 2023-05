Κόσμος

Ερντογάν: Τηλεφωνική επικοινωνία με Μπάιντεν και Πούτιν

Τι συζήτησαν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί μετά τη νίκη Ερντογάν στην Τουρκία.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνεχάρη πριν από λίγο τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη νίκη του στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, «στην τηλεφωνική τους επικοινωνία οι δύο άνδρες συμφώνησαν να προωθήσουν τις σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ σε κάθε τομέα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχάρη την Κυριακή το βράδυ τον Τούρκο πρόεδρο για την επανεκλογή του.

«Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί ως Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ σε διμερή ζητήματα και κοινές παγκόσμιες προκλήσεις», ανέφερε ο Μπάιντεν σε tweet.

Νωρίτερα, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε ότι προσκάλεσε στο Βερολίνο τον Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας στην οποία τον συνεχάρη για την επανεκλογή του.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε και με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρώσος Πρόεδρος συνεχάρη τον Ταγίπ Ερντογάν για την εκλογική του νίκη. Πούτιν και Ερντογάν συμφώνησαν να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία στις σχέσεις των δύο χωρών και σε περιφερειακά ζητήματα τη νέα περίοδο.

Και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ εσ-Σίσι τηλεφώνησε στον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον συνεχάρη για την εκλογική του επιτυχία. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να διορίσουν αμοιβαία πρεσβευτές.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Πρόεδρος εσ-Σίσι συνεχάρη την επανεκλογή του Προέδρου Ερντογάν στην Προεδρία και ευχήθηκε τα αποτελέσματα των εκλογών να είναι επωφελής για τον τουρκικό λαό.

Στη τηλεφωνική επικοινωνία, όπου συζητήθηκαν επίσης τα βήματα που θα εμβαθύνουν τις σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου, ιδιαίτερα την οικονομία, αλλά και περιφερειακά ζητήματα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να ορίσουν αμοιβαία πρέσβευτές.

