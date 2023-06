Κόσμος

Κολομβία - Ζούγκλα: Πώς επέζησαν τα παιδιά για 40 ημέρες, χάρη στην 13χρονη αδελφή τους (βίντεο)

Τα τέσσερα παιδιά που επέζησαν επί βδομάδες μόνα τους στη ζούγκλα του Αμαζονίου της Κολομβίας, ενώθηκαν ξανά με συγγενείς καθώς αναρρώνουν στο νοσοκομείο.

Τα αδέλφια της 13χρονης Λέσλι, ο Σολείνι (9 ετών), ο Τιεν Νοριελ (4 ετών) και η Κριστίν (ενός έτους) που «γιόρτασε» τα πρώτα της γενέθλια μέσα στο τροπικό δάσος, ταξίδευαν με αεροσκάφος την 1η Μαΐου όταν αυτό συνετρίβη. Το δυστύχημα σκότωσε όλους τους άλλους επιβαίνοντες, μαζί με τη μητέρα των παιδιών, τον πιλότο και έναν ιθαγενή ηγέτη.

Τα παιδιά, όμως, επιβίωσαν χάρη στη ψυχραιμία της 13χρονης Λέσλι, που ήξερε πως να τα φροντίζει, καθώς το έκανε συχνά, όταν η μητέρα τους έλειπε από το σπίτι για να εργαστεί. Από την 1η Μαΐου, μέχρι τη στιγμή που τους εντόπισαν οι διασώστες, η 13χρονη έδινε στα αδέλφια της αλεύρι που κατάφερε να βρει από τα συντρίμμια του αεροπλάνου, σπόρους και φρούτα. Οι διασώστες τα εντόπισαν αφού βρήκαν σημάδια στη ζούγκλα, όπως πατημασιές και δαγκωμένα φρούτα.

«Τους έδινε αλεύρι και ψωμί από μανιόκα, σπόρους από τους θάμνους, ξέρουν τι πρέπει να καταναλώνουν» είπε η γιαγιά των παιδιών, εκφράζοντας την περηφάνια που νιώθει για τη μεγάλη κόρη της

Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας Ιβάν Βελάσκες, ο οποίος τα επισκέφθηκε στο νοσοκομείο μαζί με τον πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο το Σάββατο, επαίνεσε τη μικρή Λέσλι για τη φροντίδα των μικρότερων αδελφών της. «Χάρη σε αυτήν, τα άλλα τρία παιδιά κατάφεραν να επιβιώσουν, με τη φροντίδα της, τη γνώση της για την ζούγκλα», δήλωσε.

Αδυνατισμένα αλλά χαρούμενα τα τέσσερα αδέλφια μετά τον άθλο επιβίωσης στη ζούγκλα

Τα τέσσερα αδέλφια που σώθηκαν έπειτα από περιπλάνηση 40 ημερών στη ζούγκλα της Κολομβίας, επισκέφθηκε ο πρόεδρος της χώρας Γουστάβο Πέτρο.

«Η συνάντηση δυνάμεων για ένα κοινό καλό: Ιθαγενείς και στρατιώτες της Κολομβίας. Σεβασμός στη ζούγκλα. Τώρα, εδώ είναι μια νέα Κολομβία. Τι είναι η Ζωή πριν από οτιδήποτε άλλο; Ο στόχος που μας ενώνει είναι η Ζωή» έγραψε στην ανάρτησή του στο Twitter.

Μαζί του ήταν και η σύζυγός του. Το ζευγάρι τα είδε από κοντά, τους μίλησε, τους προσέφερε δώρα και συνομίλησε με συγγενείς και γιατρούς. Είναι αδυνατισμένα μετά τον άθλο της επιβίωσης μόνα τους επί 40 ημέρες στη ζούγκλα του Αμαζονίου αλλά χαρούμενα και φυσικά λαμβάνουν την απαραίτητη ενυδάτωση και φροντίδα.

Τα τέσσερα παιδιά είναι εξαντλημένα αλλά «χαρούμενα».

«Μόλις είδα τα εγγόνια μου. Πρώτα απ΄όλα, έχουν ζωή μέσα τους. Αν και είναι πολύ εξαντλημένα, βρίσκονται σε καλά χέρια», δήλωσε στους δημοσιογράφους η γιαγιά τους Φιντένσιο Βαλένσια, ιθαγενής της φυλής Ουιτότο, 47 ετών.

«Παιδιά της Ζούγκλας» τα αποκάλεσε ο παππούς τους ο οποίος είπε ότι έτρωγαν καρπούς, ρίζες, σπόρους αλλά και αλεύρι που βρήκαν μέσα στο αεροπλάνο που είχε συντριβεί. «Είναι χαρούμενα που βλέπουν την οικογένεια (...) έχουν όλες τις αισθήσεις τους», είπε ο παππούς τους, με τον παραδοσιακό πόντσο γύρω από τον λαιμό, μπροστά από το στρατιωτικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Κολομβίας. «Είναι παιδιά της ερημιάς και ξέρουν πώς να επιζήσουν στη ζούγκλα».

