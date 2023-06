Υγεία - Περιβάλλον

Καρκινοπαθείς - Τσουκαλάς: Ποτέ δεν έχουμε πάρει απόφαση για ασθενή με βάση το κόστος (βίντεο)

Τι ανέφερε ο γ.γ της εταιρείας Ογκολόγων και Παθολόγων Ελλάδας μετά τις δηλώσεις Πνευματικού για τους καρκινοπαθείς.

Σάλος προκλήθηκε από τις δηλώσεις που έκανε ο καθηγητής ιατρικής Σπύρος Πνευματικός, σχετικά με τους ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο καρκίνου. Ο κ. Πνευματικός δήλωσε πως "πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια γραμμή γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στα έξοδα".

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από την Αιδηψό τις προηγούμενες μέρες, ανακοίνωσε πως ο υποψήφιος βουλευτής Ευβοίας, Σπύρος Πνευματικός, τίθεται εκτός εκλογικού αγώνα και ότι θα παραιτηθεί και θα παραδώσει την έδρα εάν εκλεγεί. «Ένα πράγμα δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ: την καθολική πρόσβαση του κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως σε ποιο στάδιο βρίσκεται, στην καλύτερη θεραπεία που μπορεί να προσφέρει το ΕΣΥ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έντονη ήταν και η αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.

Λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις έγινε viral ένα βίντεο με συνέντευξη που έδωσε η Αθηνά Λινού πριν από επτά χρόνια, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Σπύρου Πνευματικού περί διαλογής ασθενών. Η καθηγήτρια επιδημιολογίας και υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ είχε πει πως "χρειάζεται μια αναθεώρηση των όλων πραγμάτων. Στο τελικό στάδιο θα έπρεπε να είχαμε ήδη παροχή υπηρεσιών ανακούφισης και ενίσχυσης των ανθρώπων αυτών και των συγγενών τους".





Το πρωί της Δευτέρας μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" ο Νίκος Τσουκαλάς, γ.γ της εταιρείας Ογκολόγων και Παθολόγων Ελλάδας και δήλωσε πως "ποτε΄δεν θυμάμαι να έχουμε πάρει απόφαση για καρκινοπαθή με βάση το κόστος. Εμείς κάνουμε τα πάντα για να έχουμε το βέλτιστο για τους ασθενείς μας".

Ο ίδιος πρόσθεσε πως "η ογκολογία εξελίσσεται συνεχώς και συνέχεια βγαίνουν νέα φάρμακα για τα διαφορετικά είδη καρκίνων και η Ελλάδα έχει πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα. Ποτέ δεν συζητήσαμε για εγκατάλειψη ασθενών, όταν υπάρχουν τα θεραπευτικά όπλα. Οι ογκολόγοι δίνουμε τον αγώνα μας" τόνισε ο ίδιος.

Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς "θυμάμαι κάθε έναν ασθενή μου από όταν έκανα πρακτική, καθώς ο κάθε άνθρωπος έχει αξία για εμάς τους γιατρούς"

