Αθλητικά

Eurobasket 2023: Ήττα για την Εθνική Γυναικών από το Μαυροβούνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα το πάλεψε, αλλά προδόθηκε από τα 15 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ.

-

Τα 15 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ και η νευρικότητα στην επίθεση δεν επέτρεψαν στην Εθνική Γυναικών να πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα του EuroBasket 2023 απέναντι στο Μαυροβούνιο (74-69).

Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό για την ομάδα του Πέτρου Πρέκα, η οποία κυνηγούσε μέχρι το φινάλε, μείωσε μέχρι τους 5 πόντους, αλλά εκεί - ενώ η άμυνα την έβαλε στο ματς - η επίθεση την... πρόδωσε.

Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα είναι η Λετονία (Παρασκευή, 16/6, 18:15) σε ένα ματς «ζωής και θανάτου», αφού θέλει τη νίκη για να μείνει ζωντανή στην υπόθεση πρόκριση.

Η Άρτεμις Σπανού με 15 πόντους και 11 ριμπάουντ ήταν η κορυφαία παίκτρια της “γαλανόλευκης”, με την Μαριέλα Φασούλα να έχει 15 πόντους και 9 ριμπάουντ και την Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου να προσθέτει 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 41-34, 60-49, 74-69

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Γέλενα Σκέροβιτς): Γιοβάνοβιτς 11 (1), Κοβάτσεβιτς 5 (1), Λέκοβιτς 5, Βούτσετιτς 14 (2), Ζίβκοβιτς 15, Μπίγκοβιτς, Μακ 12, Μούγιοβιτς 12 (1)

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Πρέκας): Χριστινάκη 2, Φασούλα 15, Σπανού 15 (11ρ.), Σταμάτη 6 (1), Σταμολάμπρου 14 (2), Αλεξανδρή, Παυλοπούλου 8 (1), Σωτηρίου 3 (1), Τσινέκε 6

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος – Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων: Σοβαρά επεισόδια και παραλίγο εξέγερση

Ναυάγιο στην Πύλο – Αλεξίου: Γιατί το Λιμενικό δεν επενέβη νωρίτερα

Χάρβαρντ: ο διευθυντής του νεκροτομείου διώκεται για εμπορία οργάνων και σορών