Λάρισα: Κοριτσάκι δύο ετών ήπιε χλωρίνη

Οι οικείοι του όταν το αντιλήφθηκαν μετέφεραν το παιδί στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας.

Ένα κοριτσάκι δύο ετών ήπιε χλωρίνη κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.

Οι οικείοι του όταν το αντιλήφθηκαν μετέφεραν το παιδί στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας.

Έπειτα κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Λάρισα και στο Γενικό Νοσοκομείο για περεταίρω ιατρικές εξετάσεις.

