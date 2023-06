Life

“The 2Night Show”: Η Αναστασία, οι... αμαρτίες της και οι ζήλιες (βίντεο)

Για ποιο λόγο κλείστηκε στο σπίτι της; Ποια κουβέντα του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ξεχνά. Γιατί "λύγισε" μιλώντας με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Στην παρέα του «The 2Night Show», το βράδυ της Δευτέρας, βρέθηκε και η Αναστασία. Η νεαρή ταλαντούχα τραγουδίστρια, που οι «Αμαρτίες» της στάθηκαν αφορμή για έναν επιτυχημένο καλλιτεχνικό «ορίζοντα», μιλάει για την πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία. Για ποιο λόγο κλείστηκε στο σπίτι της, μετά το «μπαμ» που έκανε το πρώτο της τραγούδι;

Πώς διαχειρίζεται τις «ζήλιες» στη δουλειά της; Ποια κουβέντα του Γιώργου Μαζωνάκη έχει, συνέχεια, στο μυαλό της;

Επίσης, «εξομολογείται» ότι δεν ήταν ποτέ τραγουδίστρια, ενώ περιγράφει τις αλλαγές που ανακαλύπτει στη φωνή της, με τα μαθήματα φωνητικής που παρακολουθεί.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο θάνατο της γιαγιάς της και εκείνη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Σε ερώτηση του παρουσιαστή για το γεγονός η τραγοδίστρια απάντησε: "Αυτό ήταν το δυσκολότερο που πέρασα. Δεν πρόλαβε να έρθει να με δει στο μαγαζί που εμφανιζόμουν...".

Ενώ όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου προσπάθησε να αλλάξει θέμα είπε: "Δεν μπορώ τώρα... Πάντως είμαι χαρούμενη γιατί είχε ακούσει τις αμαρτίες και ρωτούσε συνέχεια..." .

