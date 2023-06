Πολιτική

Εκλογές – Ζωή Κωνσταντοπούλου: οι βουλευτές μου θα είναι “μαχητές” (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τις επιθέσεις στην Πλεύση Ελευθερίας από άλλα κόμματα, τι απάντησε για τις αλλαγές στα ψηφοδέλτια και τι ανέφερε για την αντιπολίτευση που θα ασκεί.

Καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ήταν η επικεφαλής του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ερωτηθείσα από τον Νίκο Χατζηνικολάου γιατί δέχονται πυρά από πολλές πλευρές το τελευταίο διάστημα η ίδια και το κόμμα της, η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε «Για να μας χτυπάνε όλοι, μάλλον κάτι καλά κάνουμε. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι στην Πλεύση Ελευθερίας μπορεί να δει και βλέπει την πραγματική προοπτική για μια αληθινή αντιπολίτευση που θα είναι εκεί, που δεν θα απουσιάζει, που δεν θα κοιμάται, που δεν θα λείπει από τα βουλευτικά έδρανα».

Σχετικά με τις αντιδράσεις στελεχών του κόμματος της, που αποχώρησαν και την καταγγέλλουν, μετά από αλλαγές στην σειρά των ονομάτων στα ψηφοδέλτια, καθώς σε αυτές τις εκλογές θα βγουν βουλευτές βάσει λίστας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε «Το θέμα για εμάς έχει κλείσει. Η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στα κόμματα να αλλάζουν και να φτιάχνουν καινούριες λίστες. Τα μεγάλα κόμματα συνηθίζουν να μην αλλάζουν την σειρά για να μην έχουν εσωτερικούς τριγμούς. Τα μικρά κόμματα ή τα νέα κόμματα έχουν δυνατότητα να κάνουν αλλαγές στους συνδυασμούς. Το έκαναν και άλλοι, αλλά εμείς το ανακοινώσαμε. Ήταν ενήμεροι και σύμφωνοι όλοι, αλλά..».

«Έκανε το ίδιο ο Γιάνης Βαρουφάκης στον Νότιο Τομέα Αθηνών και στην Β’ Πειραιώς. Το ίδιο έκανε ο Βελόπουλος που εξαφάνισε δύο εκλεγμένους βουλευτές, εμείς δεν είχαμε εκλεγμένους βουλευτές. Το ίδιο έκανε το κόμμα ΝΙΚΗ. Γιατί δύο εβδομάδες γίνεται η επίθεση στο κόμμα και σε μένα προσωπικά για κάτι που έκαναν όλοι; Αυτά για να δουν τι πρεσβεύουμε», συμπλήρωσε.

Απαντώντας στον Δημήτρη Κουτσούμπα και όσα είπε για εκείνη σε πολιτική συγκέντρωση, αλλά και στον ΑΝΤ1, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας είπε «Ο κ. Κουτσούμπας ειρωνευτηκε την αγάπη και την καρδιά και του είπα ότι με ειρωνείες δεν αλλάζει ο κόσμος, με αγάπη αλλάζει. Είπε δεν με είδε στους αγώνες, ίσως επειδή δεν ήταν εκεί, εγώ έχω υπερασπιστεί στελέχη του ΚΚΕ».

«Το ΚΚΕ μεχρι το 2015 έλεγε δεν είναι τα μνημόνια, είναι ο καπιταλισμός. Το 2015 έλεγε είναι τα μνημόνια. Η πρόταση νόμου του ΚΚΕ για κατάργηση του μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο προωθήθηκε ως έπρεπε στα υπουργεία και όταν γύρισε στην Βουλή έκανε την κωλοτούμπα ο Τσίπρας», είπε απαντώντας στον ΓΓ του ΚΚΕ, ενώ για τις επιθέσεις του Αλέξη Τσίπρα προς εκείνη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε «γιατί αυτό το μίσος και η τοξικότητα από έναν πολιτικό; Είμαστε πολλοί γενναιόδωροι και ξεχνάμε ως λαός: ας θυμηθούμε ποιους καλούσε στις προηγούμενες εκλογές ο κ. Τσίπρας να τον ψηφίσουν και γιατί τώρα επιτίθεται στην Πλεύση Ελευθερίας».

Ως προς το είδος της αντιπολίτευσης που θα ασκήσει το κόμμα της, εάν μπει στην Βουλή, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε «Θα είμαστε η αντιπολίτευση που δεν υπήρξε ποτέ, θα υπερασπιζόμαστε την κοινωνία, θα είναι σε τρία επίπεδα και έχει να κάνει με την ανά πάσα στιγμή παρουσία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας που θα είναι ισχυρή. Φτιάχνω κοινοβουλευτική ομάδα από «μαχητές», γιατί θα είναι 1 προς 10-15 βουλευτές της κυβέρνησης. Θα είμαστε πάντα διαβασμένοι σε όλα τα θέματα και θα παρεμβαίνουμε».

«Ψηφιακά ο κάθε πολίτης θα μπορεί να είναι σε άμεση σύνδεση διαρκώς με την ΚΟ. Πυλώνας της αντιπολίτευσης υπεράσπισης όπως την λέμε και της ψηφιακής αντιπολίτευσης που θα χτίσουμε είναι τα δικαιώματα μου ως πρώην Προέδρου της Βουλής, όπως η δυνατότητα να παρεμβαίνω ανά πάσα στιγμή για 12 λεπτά ακόμη και όταν δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα βουλευτές και αρχηγοί, ακόμη και σε διαδικασίες που είναι κατεπείγουσες και παράλληλα θα συμμετέχω και στην Διάσκεψη των Προέδρων στην Βουλή, όπου θα έχουμε τελικώς δύο ψήφους λόγω της ιδιότητας μου αυτή», επεσήμανε.

«Θέλεις να είσαι εσύ στην Βουλή; Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουμε στους πολίτες και τους λέω να μην αφήσουμε να περάσουν άλλα τέσσερα χρόνια με τους ιδίους πολιτικούς που διαγκωνίζονται ποιος θα πει την καλύτερη ατάκα στην Βουλή και μετά χαιρετίζονται μεταξύ τους στους διαδρόμους», κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου.

