“Youth Pass”: Πώς και πότε θα λάβουν οι νέοι τα 150 ευρώ

Το Youth Pass θα εκδίδεται μέσω αίτησης που θα υποβάλλεται ψηφιακά μέσα από το vouchers.gov.gr.

Μόνιμο χαρακτήρα, υπό τον νέο τίτλο Youth Pass, αποκτά πλέον το γνωστό Freedom Pass, δηλαδή το voucher 150 ευρώ για τους νέους.

Το Youth Pass είναι ένα από τα τρία νέα μέτρα στήριξης που περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της ΝΔ και τα οποία παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δικαιούχοι του Youth Pass θα είναι, κάθε χρόνο, οι νέοι που θα συμπληρώνουν την ηλικία των 18 και 19 ετών, οι οποίοι υπολογίζονται σε 200.000 ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι το δημοσιονομικό κόστος για το μέτρο θα είναι 30 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα μπαίνουν στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet και θα λαμβάνουν SMS και email με πληροφορίες για την έκδοση και τη χρήση του Youth Pass -το οποίο θα έχει και ημερομηνία λήξης.

Voucher 150 €:

Δικαιούχοι κάθε χρόνο:

Νέοι που συμπληρώνουν 18ο έτος ηλικίας

1ο έτος εφαρμογής: 2024

* Αφορά: Νέους που συμπληρώνουν 18ο-19ο έτος ηλικίας

Συνολικός αριθμός δικαιούχων: 200.000 νέοι ετησίως

Υouth pass 150 €: Voucher (όχι μετρητά)

Προϋπόθεση: Υποβολή αίτησης vouchers.gov.gr

Υποχρεωτικό: Απόκτηση κωδικών Taxisnet

Θα χρησιμοποιείται:

Ξενοδοχεία – τουριστικά καταλύματα

Ξενοδοχεία – τουριστικά καταλύματα Μεταφορές (ταξί, λεωφορεία, τρένα, ακτοπλοϊκά – αεροπορικά εισιτήρια)

Ενοικίαση ΙΧ – σκαφών αναψυχής * Θέατρα – σινεμά – συναυλίες

πηγή: ot.gr

